Endlich wieder Wildpark Poing! Manche schwänzen am ersten Öffnungstag sogar den Kindergarten

Nach Corona-Zwangspause

Der Wildpark Poing ist wieder geöffnet. Am ersten Tag nach der Corona-Zwangspause kamen viele Familien mit ihren Kindern. Manche schwänzten sogar den Kindergarten.

Poing – Stephanie Neumeier grinst und gesteht: „Wir haben heute für den ersten Wildparktag den Kindergarten geschwänzt.“ Seit 10 Uhr ist sie mit ihren beiden Töchtern Magdalena (4) und Johanna (2) im Wildpark, jetzt ist es halb vier am Nachmittag.

+ Endlich wieder Wildpark: die vierjährige Magdalena. © Johannes Dziemballa

Miriam Förster aus Zorneding ist mit ihrem Sohn Anton (3) und dessen Großeltern Marion und Holger Broy ebenfalls schon seit Vormittag im Wildpark. „Meine Lieblingstiere sind die Ziegenböcke“, sagt Anton und gibt einem von ihnen Futter. „Und wir haben beim Brotzeitmachen einen frechen Pfau gesehen“, erzählt der Dreijährige. Er hat den Kindergarten nicht geschwänzt, die Einrichtung habe Schließtag, sagt die Mutter. „Ideal bei diesem schönen Wetter“, freut sich Opa Holger Broy.



+ Miriam und Sohn Anton mit Großeltern Marion und Holger Broy. © Johannes Dziemballa

„Endlich wieder Wildpark“, sagen viele, die am Mittwoch beim ersten Öffnungstag seit November dort sind. Wegen Corona hatte der artenreichste Wildpark Deutschlands drei Monate geschlossen, jetzt ist er wieder geöffnet. Unter der aktuell gültigen Regel: Einlass nur mit 2G (geimpft oder genesen). Ein entsprechender Nachweis mit Personalausweis ist vorzulegen.

Außerdem können Tickets nur online gekauft werden. Das gilt auch für Jahreskarteninhaber, die sich ein Ticket (freilich zum Nulltarif) ebenfalls unter www.wildpark-poing.de reservieren müssen. So kann die Personenzahl im Wildpark erfasst und reguliert werden. Die 2G-Regel gilt für Personen ab 14 Jahren, Kinder bis einschließlich 13 dürfen weiterhin ohne Impf- oder Genesenen-Nachweis in den Wildpark, heißt es auf der Internetseite. FFP2-Maskenpflicht besteht am Eingang, am Kiosk und in den Toiletten.



+ Victoria (6) streichelt Damwild im Wildpark. © Johannes Dziemballa

„Mir wäre es ohne diese ganzen Umstände lieber“, sagt Wildpark-Eigentümer Josef Festl. Zumal man sich komplett im Freien aufhält. „Aber was soll ich machen? Ich muss mich an die Regeln halten.“ Festl berichtet, dass er für die Wochenenden, wenn die Besucherzahl erfahrungsgemäß hoch ist, einen Sicherheitsdienst engagiert habe zur Kontrolle der Impf-/Genesenen-Nachweise. Im vergangenen Jahr hätten sich manchmal Dramen am Eingang abgespielt, wenn Eltern ein Dokument vergessen hätten. Sie und insbesondere die Kinder wieder heimschicken zu müssen, das sei nicht schön. „Ich hoffe, dass sich das bald alles bessert“, sagt Josef Festl.



+ Die zweijährige Teresa füttert eine Ziege. © Johannes Dziemballa

Die, die am ersten Wieder-Öffnungstag am Mittwoch im Wildpark waren, haben den Besuch ausgiebig genossen. So wie die zweijährige Teresa aus Riem, die mit Mama sowie Oma und Opa gerade bei der Picknickwiese eine Ziege füttert. „Wir waren am 19. November das letzte Mal da, davor fast wöchentlich“, erzählt die Mutter. „In den letzten Wochen haben wir schon immer auf die Homepage geschaut, wann der Wildpark wieder öffnet.“ Jetzt ist es soweit. Und es scheint, als würden sich die Rehe im ersten Drittel des Wildparks ganz besonders wieder über Besuch freuen: Ohne Scheu kommen sie angelaufen zu den Kindern und Erwachsenen, um sich von ihnen mit Wildpark-Trockenfutter füttern zu lassen.

Infos zu Einlass und Regelungen Der Einlass in den Wildpark Poing ist nur mit gültigem Ticket und 2G-Nachweis (gilt für Personen ab 14 Jahren) möglich. In bestimmten Bereichen besteht FFP2-Maskenpflicht. Alle Informationen und Ticketreservierung unter www.wildpark-poing.de

