Energienutzungsplan: Windrad am Gruber Taxet möglich

Von: Armin Rösl

Am Gruber Taxet könnte ein Windrad errichtet werden. © IMAGO

Laut Energienutzungsplan der Energieagentur Ebersberg-München ist am Gruber Taxet der Bau eines Windrades möglich. Das wäre die einzige Fläche in der Gemeinde Poing.

Poing – Am Gruber Taxet, östlich der Straße zwischen Grub und der A94, ist in der Gemeinde Poing die einzige Fläche, auf der ein Windrad errichtet werden könnte. Das geht aus dem Energienutzungsplan des Landkreises Ebersberg für Poing hervor, der in der jüngsten Gemeinderatssitzung am vergangenen Donnerstag vorgestellt wurde. Der Standort sei mindestens 1000 Meter von der nächsten Wohnbebauung entfernt – in diesem Fall wäre es der Ortsteil Angelbrechting bzw. der südwestliche Teil von Poing (Bereich Hohenstaufenring). Das Grundstück, auf dem ein Windrad gebaut werden könnte, gehört der Landesanstalt für Landwirtschaft und damit dem Freistaat Bayern.



Poing: Auch Freiflächen-Photovoltaikanlagen möglich

Derzeit stellt die Energieagentur Ebersberg-München allen Gemeinde- und Stadträten im Landkreis ihre Ergebnisse des Energienutzungsplans vor. Darin sind unter anderem potenzielle Flächen für Windkraft und Photovoltaikanlagen aufgelistet sowie Möglichkeiten für regenerative Wärme und Strom.

In der Gemeinde Poing sieht die Energieagentur geeignete Areale für Freiflächen-Photovoltaikanlagen südlich von Angelbrechting und vom Gruber Taxet.



Die Präsentation im Gemeinderat diente lediglich der Information, eine Beschlussfassung war nicht vorgesehen. Laut Energieagentur werde es voraussichtlich Ende November eine Abschlussveranstaltung geben, in der über die weitere Vorgehensweise im Landkreis entschieden werde. Der Gemeinderat Poing zeigte sich einverstanden mit den Vorschlägen der Energieagentur.

