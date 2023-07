Engagement und Geduld lohnen sich: Drei Jahre nach Online-Petition hat Poing jetzt einen Pumptrack

Von: Armin Rösl

Der Rundkurs mit zusätzlicher Sprungspur ist eröffnet. © Johannes Dziemballa

Darauf haben insbesondere viele Jugendliche gewartet: die neue Pumptrack-Anlage in Poing ist fertig und eröffnet. Ein anspruchsvoller Rundkurs mit zusätzlicher Sprungspur.

Poing – Ehre, wem Ehre gebührt: Poings Bürgermeister Thomas Stark hat am gestrigen Donnerstag Quirin Halbeck und Timon Kopatzki das Durchschneiden des Bandes und die ersten Runden auf dem neuen Pumptrack überlassen. Die beiden Jugendlichen hatten vor gut drei Jahren, im Mai 2020, als damals 15- und 14-Jährige eine Online-Petition an die Gemeinde Poing bzw. an den Bürgermeister gestartet mit der Forderung, eine Pumptrack-Anlage zu errichten. Um damit für Jugendliche ein attraktives Freizeitangebot zu schaffen.



Quirin Halbeck (li.) und Timon Kopatzki hatten vor drei Jahren eine Online-Petition gestartet. © Johannes Dziemballa

Am Donnerstag, um kurz nach 15 Uhr, wurde der Bikepark hinter dem Bauhof und Volksfestplatz eröffnet. „Ich hätte gedacht, dass das viele Jahre mehr dauert“, sagt Timon, kurz bevor er und Quirin die ersten Runden drehen. Nach wenigen Minuten kommen sie ein wenig erschöpft und schnaufend zurück, dann dürfen alle anderen rund 50 Kinder und Jugendlichen, die zur Eröffnung gekommen sind, auf die Strecke. Nacheinander und mit Abstand, darauf achten die Fahrradfahrer selbst. Nach den ersten absolvierten Runden fallen Worte wie „krass“, „ganz schön anspruchsvoll“, „anstrengend, cool“ und „wow, ganz schön schnelle Strecke“.



Für den Bau des Pumptracks hat die Gemeinde Poing laut Bürgermeister 283.000 Euro ausgegeben, sehr gut investiertes Geld, wie Thomas Stark beim Anblick der vielen Kinder und Jugendlichen auf der Anlage mit freudestrahlendem Blick sagt. Das Bauzentrum Poing in Grub hatte außerdem kurz vor Weihnachten 2022 in seiner jährlichen Spendenaktion 3000 Euro für den Pumptrack gespendet. Das Geld soll für Mobiliar an der Strecke verwendet werden, kündigt Stark an. Unter anderem sei geplant, einen Container aufzustellen, um Material für die Anlage unterstellen zu können. Im Herbst, so der Bürgermeister, werden außerdem die restlichen Pflanzarbeiten ausgeführt.

Infotafel am Pumptrack. © Johannes Dziemballa

Auch wenn am Einstiegshügel zur Anlage das Gras noch nicht gewachsen ist (die Samen sind zumindest ausgebracht), sei es sein Wunsch gewesen, die Strecke rechtzeitig zu Beginn der Sommerferien zu eröffnen, betonte der Bürgermeister. Dass dies gelang, dafür dankt er in seiner kurzen Rede den beteiligten Firmen und dem Planungsbüro sowie dem gemeindlichen Referat Generation und Bildung.

Im Mai erst war Spatenstich, jetzt ist die Anlage eröffnet. Der Rundkurs in Form einer gequetschten Acht plus einer eigenen Sprung-Fahrbahn („Jump-Line“) ist komplett asphaltiert und kostenlos nutzbar. Nur für Fahrräder und Roller, Skateboards sind nicht erlaubt. Für die gibt es einen kräftigen Steinwurf entfernt die Skateanlage. Dazwischen liegt ein weiterer Neubau, der am morgigen Samstag offiziell eröffnet wird: ein weiterer Tennisplatz für den TC Rot-Weiß Poing, dessen Anlage direkt angrenzt. Der Verein feiert am Samstag seinen 50. Geburtstag.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.