Erinnerung an Max Mannheimer: Respekt@Poing zeigt den Film „Der weiße Rabe“

Von: Armin Rösl

Im Poinger Bürgerhaus wird am Samstag ein Film über Max Mannheimer gezeigt. © Hans Lippert

Im Bürgerhaus zeigt die Aktionsgruppe Respekt@Poing am Samstag einen Film über das Leben von Max Mannheimer. Der Holocaust-Überlebende hatte einen besonderen Bezug zu Poing.

Poing – Die Aktionsgruppe Respekt@Poing erinnert mit einem Filmabend an den Holocaust-Überlebenden Max Mannheimer. Am Samstag, 30. April, wird im Spiegelsaal des nach ihm benannten Poinger Bürgerhauses der Film „Der weiße Rabe“ gezeigt. Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Der Film ist ein Porträt Mannheimers, der Poing besonders verbunden war. Einst bezeichnete er den Ort als seinen „Schicksalsort“. Der 2016 im Alter von 96 Jahren gestorbene Max Mannheimer war Insasse des Poinger Todeszuges – der KZ-Häftlingstransport stoppte am 27. April 1945 in Poing. Viele der jüdischen Gefangenen versuchten zu fliehen und wurden dabei von SS-Schergen erschossen. Mannheimer überlebte.

Bis zum Jahr 2016 war er oft in Poing, nahm an Gedenkveranstaltungen teil und erzählte in Vorträgen insbesondere in Schulen über das, was er erlebt hatte. Als Zeitzeuge des Holocaust kämpfte Max Mannheimer gegen das Vergessen der Untaten des Nationalsozialismus und mahnte, dass sich diese niemals wiederholen dürfen. Nach seinem Tod wurde das Poinger Bürgerhauses nach ihm benannt. Auf der Südseite des S-Bahnhofs erinnert ein Mahnmal an jenen 27. April 1945. Am heutigen Mittwoch findet dort von 17 bis 18 Uhr eine öffentliche Gedenkfeier statt.



Respekt@Poing lädt zum Filmabend ein. © kn

Regisseurin Carolin Otto hatte Max Mannheimer vor vielen Jahren zufällig kennengelernt, es entwickelten sich eine Freundschaft und mehrere Filmprojekte, deren Abschluss „Der weiße Rabe“ bildet. Otto begleitete Mannheimer ein Jahr mit der Kamera. „Sie zeigt uns einen Mann, der sich immer wieder mit der Vergangenheit auseinandersetzte und sich zugleich mit unendlicher Energie für die Zukunft engagierte“, schreibt Respekt@Poing-Sprecherin Christina Tarnikas in einer Pressemitteilung. „In beeindruckender Weise sprach er offen über das Grauen und machte insbesondere den jungen Menschen deutlich, wie wichtig es ist, sich für Demokratie, Frieden und Freiheit einzusetzen. Dabei machte er ihnen Mut, genau das zu tun.“



Regisseurin Carolin Otto wird am Samstagabend im Bürgerhaus sein und nach dem Film für Fragen zur Verfügung stehen. Die Deutsche Filmbewertungsstelle verlieh „Der weiße Rabe“ das Prädikat „besonders wertvoll“. Freigegeben ist er für ein Alter ab sechs Jahren.

