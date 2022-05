Erinnerungen an Max Mannheimer: Voller Saal bei Film von Respekt@Poing

Filmabend

Von Armin Rösl schließen

Der Spiegelsaal des Bürgerhauses Poing war voll, als die Aktionsgruppe Respekt@Poing dort den Film „Der weiße Rabe“ zeigte. Erinnerungen an das Leben von Max Mannheimer.

Poing – Die Erinnerung wach zu halten, um die Toten zu ehren und die nachfolgenden Generationen vor einer Wiederholung der Geschichte zu bewahren – das war das Thema in Poing. Nach der Gedenkfeier am Mahnmal für die getöteten KZ-Häftlinge des Poinger Todeszuges am 27. April zeigte die Aktionsgruppe Respekt@Poing im Spiegelsaal des Bürgerhauses den Film „Der weiße Rabe“ über das Leben von Max Mannheimer. Der 2016 im Alter von 94 Jahren gestorbene Zeitzeuge war Überlebender des Holocaust und Insasse des Todeszugs, der am 27. April 1945 in Poing stoppte. Beim Versuch zu fliehen wurden mindestens 50 der insgesamt 3600 Zuginsassen von SS-Schergen erschossen.

Poing: Überlebender des Todeszuges

Mannheimer hatte die Strapazen und Gefahren der Zugfahrt und seines mehrjährigen Konzentrationslageraufenthalts unter anderem dank seines Bruders überlebt. Nach dem Krieg ließ er sich der Liebe wegen in Deutschland nieder und kämpfte dafür, dass die Untaten des Nationalsozialismus nicht in Vergessenheit geraten. Dafür besuchte er zahlreiche Schulen (auch in Poing), um den jungen Menschen die fundamentale Bedeutung von Frieden, Freiheit und Demokratie zu vermitteln.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)



Der Film lässt viele anrührende Momente miterleben, zum Beispiel den ersten Besuch Max Mannheimers im ehemaligen Konzentrationslager Auschwitz nach seiner dortigen Leidenszeit oder wie er an einem Gedenkstein neben einer Straße nahe Flossenbürg ein Gebet für die Opfer der Shoah spricht.



Gespräch mit Regisseurin Carolin Otto

„Trotz der Schwere des Themas lässt der Film den Zuschauer nicht bedrückt zurück, sondern voller Hoffnung auf die Zukunft und das Gute im Menschen“, bilanziert Christina Tarnikas, Sprecherin von Respekt@Poing. Regisseurin Carolin Otto zeigt in ihren über mehrere Jahre entstandenen Dokumentaraufnahmen Mannheimers bewundernswerte Kraft und seine humorvolle Persönlichkeit in wunderbarer Weise. „Immer wieder lachte der ganze Saal, wenn Mannheimer Kostproben seines komischen Talents gibt“, berichtet Tarnikas über den Filmabend, zu dem zahlreiche Besucherinnen und Besucher gekommen waren.



Im anschließenden Gespräch mit Regisseurin Carolin Otto wurde deutlich, dass ein solch persönliches Filmdokument nur entstehen kann, wenn beide Seiten großes Vertrauen zueinander haben – sowohl der Protagonist in die Regisseurin, als auch umgekehrt. Für Carolin Otto ist es noch heute einer der wichtigsten Filme ihrer Karriere und auch die Zuschauer im voll besetzten Spiegelsaal waren beeindruckt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.