Ersatzbäume für Kahlschlag am Westring

Neupflanzungen in Poing

Von Armin Rösl schließen

Die ersten Ersatzbäume für den Kahlschlag am Poinger Westring sind gepflanzt. Am Weg Richtung Bienenhaus.

Poing - Am Spazierweg vom Poinger Westring Richtung Norden sind bis zum Bienenhaus 20 Bäume als Teilersatz für die Rodungen am Westring gepflanzt worden. 26 weitere neue Bäume werden laut Rathaus am Westring selbst gesetzt. Für den Bau von Geh- und Radwegen sowie Bushaltestellen mussten am Westring insgesamt 87 Bäume weichen.

