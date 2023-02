Es begann mit einem Toten: Poinger Polizeichef erinnert sich an die skurrilsten Fälle in seiner Dienstzeit

Von: Armin Rösl

Teilen

Polizeipräsident Günther Gietl verabschiedet Helmut Hintereder (re.). Das Polizeipräsidium hatte am Freitagvormittag zu einem Festakt nach Poing geladen. © J.Dziemballa

14 Jahre Poings Polizeichef: Wir sprachen mit Helmut Hintereder über traurige, ungewöhnliche und lustige Fälle.

Poing – Bei der Polizeiinspektion (PI) Poing ist am Freitag eine Ära zu Ende gegangen: Nach 14 Dienstjahren als Leiter wurde Polizeioberrat Helmut Hintereder mit einem Festakt in den Ruhestand verabschiedet. Der 61-Jährige war so lange Dienststellenchef wie keiner zuvor in der 50-jährigen Historie der PI Poing. Insgesamt hat Hinter-eder 41 Dienstjahre bei der Polizei hinter sich. Für die nächsten sechs Monate leitet Polizeioberkommissar Daniel Schubert interimsmäßig die Dienststelle. Im Rückblick mit unserer Zeitung erzählt Hintereder über traurige, lustige und ungewöhnliche Einsätze während seiner Zeit in Poing. Und was er der PI für die Zukunft wünscht.

Mein erster Fall im Außeneinsatz, nachdem ich in Poing als Dienststellenleiter begonnen hatte:

Das erste Ereignis, bei dem ich selbst mit vor Ort war, war eine tote Person im Gemeindebereich Pliening auf einem Anwesen, das alleine von einem Mann bewohnt wurde. Letztlich hat sich aber herausgestellt, dass es sich um einen natürlichen Tod gehandelt hatte.

Der ungewöhnlichste Fall in meiner Dienstzeit in Poing, der von der PI bearbeitet wurde:

Das waren die „Katzenmorde“ im letzten Jahr im Gemeindebereich Vaterstetten. Hier war es wichtig, dass der Täter gefasst werden konnte.

Der lustigste Fall, den ich erlebt habe:

Da erinnere ich mich an einen Mann, der selbst drogensüchtig war und der letztlich auch wegen Drogenhandels verurteilt wurde. Wegen des Führens eines Fahrzeugs unter Drogeneinfluss war ihm vorab schon die Fahrerlaubnis entzogen worden. Der Mann wohnte ganz in der Nähe unserer Polizeiinspektion in Poing, hatte einen Sportwagen in einer sehr auffälligen Farbe und nutzte weiterhin sein Auto, trotz des Fahrerlaubnisentzugs. Unsere Kollegen haben ihn mehrmals angezeigt, weil er sich einfach nicht damit anfreunden konnte, seinen fahrbaren Untersatz nicht mehr fahren zu dürfen. Nachdem er zudem auch oftmals unter Drogeneinfluss gefahren war, haben wir ihm seine Fahrzeugschlüssel aus gefahrenabwehrenden Gründen sichergestellt, was schließlich zu einem Umdenken bei ihm geführt hat.

Der schnellste Ermittlungserfolg der PI Poing:

In vielen Fällen wird der Täter bei den Einsätzen ja gleich mitgeliefert, zum Beispiel bei Beleidigungen oder Körperverletzungen, da der Täter dem Opfer auch bekannt oder vielleicht sogar noch vor Ort ist. Im letzten Jahr hatten wir aber auch einen schnellen Fahndungserfolg: Nach einem Einbruch in Pliening konnte der Täter aufgrund der guten Personenbeschreibung innerhalb einer Stunde in Anzing an einer Tankstelle festgenommen werden.

Die verrückteste Ausrede eines betrunkenen Autofahrers bei der Verkehrskontrolle:

Da fällt mir jetzt ad hoc nichts ein. Ich fand es aber immer wieder kurios, wenn Personen in betrunkenem Zustand zur PI gefahren sind, um sich beispielsweise eine Mängelanzeige bescheinigen zu lassen oder um der Vorladung zu einer Vernehmung Folge zu leisten.

Der traurigste Fall in meiner Dienstzeit:

Traurig für mich waren die Überbringungen der Todesbenachrichtigungen an die Angehörigen. Das habe ich oftmals selbst übernommen und es hat mich natürlich auch immer betroffen gemacht, wenn man den Schmerz der Angehörigen sieht. Sehr hilfreich für uns Polizeibeamten und unheimlich wichtig ist da die Arbeit des Kriseninterventionsteams, das sich auch noch nach unserem Abrücken um die Angehörigen kümmert.

Drei Dinge, auf die ich mich ab dem 1. März in der Pension freue:

Auf die gemeinsame Zeit mit meiner Frau und meiner Familie. Familie war mir schon immer sehr wichtig, und mit unseren mittlerweile drei Enkelkindern sind Oma und Opa auch immer wieder gefordert. Ich freue mich aber auch auf die Reisen, die ich mit meiner Frau machen möchte. Wir haben uns vor allem einige Ziele in Deutschland vorgenommen. Nachdem meine Frau auch nicht mehr arbeitet, freuen wir uns beide auch auf die Freiheit, bei schönem Wetter spontan etwas unternehmen zu können.

Drei Dinge, die mir nach dem Dienstende bei der PI Poing fehlen werden:

Wahrscheinlich kommt das erst mit der Zeit, dass einem das ein oder andere abgehen wird. Ich bin schon gerne in die Arbeit gegangen, muss aber auch zugeben, dass man mit über 60 Jahren nicht mehr so belastbar ist wie mit 40. Vor allem die Probleme mit der Pandemie hätte ich mir gerne erspart. Wir sind ja ganz normale Menschen, die auch krank werden oder in Quarantäne müssen. Deshalb mussten wir Vorkehrungen treffen, um unseren Auftrag 24/7 weiterhin erfüllen zu können. Wir können schließlich kein Schild „Wegen Krankheit geschlossen“ raushängen. Davon waren die Mitarbeiter in allen Bereichen betroffen, und ich bin sehr dankbar, dass dies alle mitgetragen haben. Meine Mitarbeiter und meine Dienststellenleiterkollegen werden mir natürlich auch fehlen. Gerne habe ich die PI Poing auch nach außen bei offiziellen Veranstaltungen präsentiert und dabei viele interessante Menschen kennenlernen dürfen.

Was ich der PI Poing für die Zukunft wünsche:

Vor allem wünsche ich der PI Poing, dass sie sich die tolle Kameradschaft und das gute Betriebsklima erhalten können. Natürlich erhoffe ich mir, dass die PI Poing von dem Stellenzuwachs durch das Programm „Polizei 2025“ profitieren wird, denn auch die Einwohnerzahlen im Landkreis Ebersberg werden prognostisch weiterhin ansteigen. Ganz wichtig ist für mich auch, dass mit dem Neubau der PI Poing möglichst bald begonnen wird. Nach Auflösung der Polizeistation Vaterstetten mit Integration des Personals in die PI Poing sowie dem ersten Stellenzuwachs 2014 ist das Gebäude einfach viel zu klein und auch nicht mehr zeitgemäß.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.