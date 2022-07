Es bleibt beim Grau: Keine Grüninsel auf Nordseite der Poinger S-Bahnunterführung

Von: Armin Rösl

Die Nordrampe (im Vordergrund) bleibt so grau, wie sie ist. © Daniel Wieczorek

Im Gegensatz zur Südseite wird auf der Nordrampe der Bahnunterführung am S-Bahnhof Poing keine Grüninsel nachträglich errichtet. Das beschloss der Gemeinderat mit deutlicher Mehrheit.

Poing – Die Fuß- und Radunterführung am Poinger S-Bahnhof bleibt auf der Nordseite vorerst so grau und trist, wie sie ist. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Donnerstagabend mit einer 18:5-Mehrheit beschlossen, keine Grüninsel auf der Rampe zum Marktplatz hin zu realisieren. Ähnlich jener, wie sie auf der Südseite nachträglich gebaut und gepflanzt worden ist. Als Begründung gaben Sprecher der CSU, SPD, FWG und FDP an, dass eine Grüninsel eher ein Hindernis sei und die Verkehrsströme (Fußgänger und Radler) stören würde. „Die Nordseite ist stärker frequentiert als die Südseite“, sagte Franz Langlechner (CSU), weshalb man hier „kein Hindernis reinsetzen“ sollte. Genauso sehen es unter anderem Ludwig Lanzl (CSU), Dominik Hohl (SPD) und Marc Salih (FDP), die sich im Namen ihrer Fraktionen ebenfalls zu Wort gemeldet hatten. Matthias Andres (FWG) sagte, dass man keine bauliche Veränderung vornehmen sollte, „weil es kein Bauwerk zum Verweilen ist“.

Poing: Fraktionen sprechen sich gegen Hindernis aus

Daniel Becker (Grüne) hingegen plädierte für die Grüninsel. Jene auf der Südseite würde das Auge erfreuen, gleiches wünsche er sich für die Rampe im Norden.

Bei einem Ortstermin am 28. Juni hatten die Mitglieder des Bau- und Umweltausschusses die Möglichkeiten einer Grüninsel in verschiedenen Größen an der Unterführung angesehen. Mit Hütchen wurden die Varianten markiert, von 65 bis 115 Quadratmetern. Die Grüninsel mit Wiese, Bäumen und Sträuchern auf der Südseite ist 200 Quadratmeter groß.



Poing: Im Herbst entstehen 100 Fahrradstellplätze

Da bei der Diskussion immer wieder erwähnt wurde, dass man sich für die Zukunft die Option einer Grüninsel offen halten lassen möchte, formulierte Bürgermeister Thomas Stark (parteilos) folgenden Beschlussvorschlag: Die Grüninsel entfällt. Eine erneute Beurteilung erfolgt nach Fertigstellung der schon geplanten Bepflanzung und Analyse der Auswirkungen auf die Verkehrsströme.



Die noch kahle Fläche östlich der Nord-Rampe (hin zum Gebäude mit italienischem Restaurant, Reisebüro und Kosmetikstudio) wird begrünt und mit rund 100 Fahrradstellplätzen versehen. Hierfür hat der Gemeinderat bereits am 2. Juni den Beschluss gefasst. Die Umsetzung soll im Herbst erfolgen. Infolge dessen ist außerdem vorgesehen, die Anordnung der Busspuren zwischen S-Bahnhof und Marktplatz zu verändern und zu verbessern.

