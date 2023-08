Essen, trinken, Livemusik hören: In Poing gibt‘s zum zweiten Mal ein Streetfood-Festival

Von: Armin Rösl

Voll war der Marktplatz bei der Streetfood-Festival-Premiere 2019. © Veranstalter

Coronabedingt war nach der Premiere 2019 in Poing kein Streetfood-Festival möglich. Jetzt aber kommt es zurück: am 2. und 3. September gibt‘s am Marktplatz 20 Foodtrucks und viel Livemusik.

Poing – Nach der erfolgreichen Premiere mit vielen Besucherinnen und Besuchern im Jahr 2019 findet an diesem Wochenende das 2. Poinger Streetfood-Festival mit Livemusik auf dem Marktplatz statt. Am morgigen Samstag von 13 bis 22.30 Uhr, am Sonntag von 14 bis 19 Uhr. Laut Veranstalter werden 20 Foodtrucks am Marktplatz stehen, der sich in einen großen Biergarten verwandelt. Für Kinder gibt es Kasperltheater, Kinderkarussell und Kindereisenbahn. Außerdem wird eine Airbrush-Tätowiererin da sein.

Für das Programm auf der Livebühne ist der Poinger Andreas Otten verantwortlich. Das Programm am Samstag: 13 bis 15 Uhr Alexander Heiler, 15.30 bis 17.30 Uhr das Duo Thomas Steinbrunner & Kilian, 17.30 bis 19 Uhr Singer/Songwriterin Nici Rey, 19.30 bis 22.30 Uhr die Band Sonepars. Am Sonntag singen und spielen Gitarre: Martina Resch (14 bis 16 Uhr) und Louis & Friends (16 bis 19 Uhr).

Veranstalter des Poinger Streetfood-Festivals ist die Diemb Gastronomie GbR aus Penzberg. Sie kündigt an, dass unter anderem der Foodtruck-Weltmeister aus Österreich im Bereich der veganen Küche in Poing dabei sein wird. Die Getränke beim Festival kommen von der Privatbrauerei Schweiger aus Markt Schwaben. Der Eintritt zum Festival auf dem Marktplatz ist frei.

