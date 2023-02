Fahrraddiebe am S-Bahnhof Poing aktiv

Von: Armin Rösl

Am Wochenende gab es einen Fahrraddiebstahl und einen Versuch. (Symbolbild) © Andreas Gebert | dpa

Am Wochenende waren am S-Bahnhof Poing Fahrraddiebe unterwegs. Einmal gelang ein Diebstahl, das andere Mal scheiterte der Täter am Fahrradschloss.

Poing - Bei einem Versuch hatte ein Fahrraddieb Erfolg, beim anderen nicht: Die Polizei meldet zwei Fälle vom Wochenende am Poinger S-Bahnhof. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ein auf der Südseite, in der Nähe der Bushaltestelle, abgestelltes Fahrrad der Marke „Cube“ gestohlen. Es war mit einem Zahlenschloss gesichert und hatte einen Zeitwert von etwa 250 Euro.

Ebenfalls am Wochenende hat ein bislang unbekannter Täter am S-Bahnhof versucht, das Fahrradschloss eines schwarzen Mountainbikes zu knacken – was ihm aber misslang. Der am Schloss entstandene Schaden wird auf circa 20 Euro geschätzt. Das Mountainbike stand am Fahrradabstellplatz am S-Bahnhof.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den beiden Fällen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Poing zu melden, Telefon (08121) 9917-0.

