Fahrradfreundliche Kommune Poing: Theoretisch gut, der Praxistest folgt im Juli

Zertifikat

von Armin Rösl schließen

Die Gemeinde Poing will „Fahrradfreundliche Kommune in Bayern“ werden. Um das Zertifikat zu bekommen, müssen Kriterien erfüllt werden. Die Entscheidung naht.

Poing – 37 Gemeinden und Städte in Bayern tragen den Titel „Fahrradfreundliche Kommune“. Das Zertifikat wird vom bayerischen Verkehrsministerium und von der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen (AGFK) in Bayern verliehen. Die Gemeinde Poing will ebenfalls fahrradfreundliche Kommune werden, die erste, theoretische Begutachtung und Prüfung ist nun getan. Aufgrund der Corona-Pandemie haben Vertreter der AGFK und der Gemeinde Poing (darunter Bürgermeister Thomas Stark) getroffen, um zumindest theoretisch zu beurteilen, ob die Kommune Aussicht auf das Zertifikat hat. Dabei präsentierte Poing eine ausgewählte Tour durch den Ort, außerdem das Radwegekonzept und Maßnahmen, die in den vergangenen Jahren zur Verbesserung für das Radfahren umgesetzt worden sind. Am Ende der Veranstaltung zog AGFK-Geschäftsführerin Sarah Guttenberger die Bilanz: „Poing ist auf einem guten Weg.“



+ Richtige und gute Beschilderung ist ein Kriterium, das erfüllt werden muss. © Gemeinde Poing

Ob dieser Weg zum Zertifikat führt, wird sich am 19. Juli entscheiden. Für diesen Tag ist die offizielle Hauptbereisung geplant – eine Radtour durch Poing mit Vertretern der AGFK. „Wir hoffen, auch beim praktischen Teil zu überzeugen“, sagte Bürgermeister Stark am Ende des Online-Treffens.



Seit fünf Jahren ist die Gemeinde Poing Mitglied der AGFK. Um „fahrradfreundliche Kommune“ zu werden, muss eine lange Liste an Kriterien erfüllt werden. Dazu gehören unter anderem ein Radwegekonzept (welches bereits erstellt und präsentiert worden ist) sowie Angebote für schnelle Radreparaturen und einen Schlauchautomaten. Ein solches Angebot hat die Gemeinde Poing vor Kurzem mit einer Radstation im Erdgeschoss des Park-and-Ride-Gebäudes auf der Nordseite des S-Bahnhofs eingerichtet. Vereinfacht gesagt muss eine Kommune, die die Auszeichnung erhalten will, das Fahrradfahren so attraktiv und sicher wie möglich machen.



Poing: Hauptbereisung mit Radtour am 19. Juli

Im Sommer 2016 hatte erstmals eine AGFK-Delegation Poing besucht und der Gemeinde eine Liste an Maßnahmen zurückgelassen, die umgesetzt werden müssten. Ein Großteil davon ist erfüllt, manches ist für die Kommune nicht machbar, weil (beispielsweise die Gruber Straße) sie nicht zuständig ist, sondern das Landratsamt Ebersberg bzw. das Staatliche Bauamt Rosenheim. Weil es sich um übergeordnete Kreisstraßen handelt.

Die AGFK hat derzeit 83 Mitgliedskommunen, darunter Poing. Als „Fahrradfreundliche Kommune in Bayern“ bezeichnen dürfen sich bislang unter anderem Freising, Oberschleißheim, Gröbenzell, Lindau, München und Fürstenfeldbruck.