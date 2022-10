Falschparker: In Poing kontrolliert ab November nicht mehr nur die Polizei

Von: Armin Rösl

In den vergangenen Tagen gab es für Falschparker Hinweiszettel. Ab 1. November gibt‘s Strafzettel. © Armin Rösl

Die Schonfrist ist vorbei: Am 1. November startet in Poing die Kommunale Parkraumüberwachung. Als Ankündigung gab es für Falschparker in den vergangenen Tagen nur Hinweiszettel.

Poing – Noch sind es lediglich Hinweiszettel, die der eine und die andere Autofahrerin in der Gemeinde Poing in den vergangenen Tagen an der Windschutzscheibe gefunden haben. Ab dem 1. November können es Strafzettel sein – an diesem Tag beginnt die Parkraumüberwachung in Poing. Vorerst auf ein Jahr begrenzt.



Poing: Parkkontrolle vorerst für ein Jahr

Mit den Hinweiszetteln wurden Autofahrer, die ihren Wagen falsch geparkt hatten, auf das Vergehen hingewiesen sowie darauf, dass ab 1. November die Kommunale Verkehrsüberwachung aktiv sein wird. Laut Gemeinderatsbeschluss sind es 20 Stunden im Monat, in denen kontrolliert wird. Vergehen werden nach dem Bußgeldkatalog geahndet, kündigen Poings Bürgermeister Thomas Stark und die Rathaus-Geschäftsleiterin Muriel Brodbeck an.



Poing: Es gilt der Bußgeldkatalog

Die Überwachung erfolge nach den geltenden Halte- und Parkverboten der Straßenverkehrsordnung sowie der jeweiligen Beschilderung. Bedeutet laut Stark und Brodbeck beispielsweise, dass auch Autofahrer mit einem Bußgeld rechnen müssen, die vor und hinter Kreuzungen und Einmündungen bis zu je fünf Metern von den Schnittpunkten entfernt parken. Derartige Fälle seien in den vergangenen Wochen beispielsweise in der Wilhelm-Hauff-Straße im Zauberwinkel festgestellt worden.



Ein zentraler Fokus der Kontrollen liege laut Stark und Brodbeck bei allen Bereichen, die mit der Schulwegsicherheit in Verbindung stehen: „Dies kann zum Beispiel das Problem Elterntaxis oder – wie in der Wilhelm-Hauff-Straße – eingeschränkte Sicht für Schulkinder durch Nichteinhaltung der Abstände auf dem Schulweg sein.“

Die Kontrollen werden von der Kommunalen Verkehrsüberwachung Markt Schwaben durchgeführt, mit der die Gemeinde Poing eine Zweckvereinbarung geschlossen hat. Genau so wie schon für die Geschwindigkeitskontrollen, die es zusätzlich zur Polizei seit 2018 durch den Zweckverband gibt.



Bürgermeister Stark: Einnahmen nicht kostendeckend

Seit dieser Zeit ist im Poinger Gemeinderat immer wieder darüber diskutiert worden, ob auch parkende Autos kontrolliert werden sollen. Im Juni dieses Jahres hat sich der Gemeinderat letztendlich mit 15:4 Stimmen für die Einführung entschieden. Neben Wohnstraßen sehen manche Gemeinderatsmitglieder die Parksituation im Sommer am Bergfeldsee als Problemzone.

Für ein Jahr betragen die Kosten für die Kommunale Parkraumüberwachung etwa 8000 Euro, berichtete die Verwaltung in der Gemeinderatssitzung im Juni. Bürgermeister Thomas Stark (parteifrei) wies damals darauf hin, dass die Einnahmen nicht kostendeckend sein würden. Außerdem kündigte er an, dass die Gemeinde Poing weiterhin in Zusammenarbeit mit der Polizei konzertierte Aktionen zur Parkraumkontrolle durchführen werde.

