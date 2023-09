Familienzentrum Poing erweitert Öffnungszeiten für Café und Secondhandladen

Von: Armin Rösl

Der Secondhandladen für Kinderkleidung des Familienzentrums. © Armin Rösl

Der Secondhandladen für Kinderkleidung und der offene Treff des Familienzentrums Poing haben nach den Sommerferien auch montags geöffnet. Damit erweitert der Verein sein Angebot.

Poing – Das Poinger Familienzentrum erweitert nach den Sommerferien die Öffnungszeiten des offenen Treffs (Familiencafé) im Bürgerhaus und des Secondhandladens für Kinderkleidung am Marktplatz. Beide haben künftig zusätzlich montags geöffnet, teilt der Verein mit.



Das Familiencafé ist ab 12. September jeden Tag in der Woche geöffnete: montags, mittwochs und freitags von 15 bis 17 Uhr, dienstags und donnerstags von 9 bis 12 Uhr. An den Vormittagen wird ein Frühstücksbüfett angeboten, an den Nachmittagen Kaffee, Kuchen, Pizza, Hotdogs und Eis. Alles zu familienfreundlichen Preisen. Außerdem gibt’s viel Platz (beim schönen Wetter im Garten des Bürgerhauses) zum Spielen für die Kinder.

Der Secondhandladen für Kinderkleidung startet ab Mittwoch, 13. September, nach der Sommerpause. Bislang hatte er mittwochs und freitags offen, künftig kommt auch hier der Montag hinzu, informiert das Familienzentrum. Die Öffnungszeiten sind dann Montag, Mittwoch und Freitag von 15 bis 17 Uhr. Der Laden befindet sich in der Hütte an der Bürgerstraße 3, zwischen Marktplatz und City Center II.



Am Mittwoch, 13. September, beginnt die Annahme von Herbst- und Winterartikel. Pro Person/Tag können maximal zehn Artikel abgegeben werden, die Vermittlungsgebühr beträgt 60 Cent pro Stück. Die Annahme findet nur mittwochs statt, teilt das Familienzentrum mit.

