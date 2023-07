Ferienprogramm Poing: 44-mal keine Langeweile

Von: Armin Rösl

Strand kann schön sein, Poing auch: Beim Sommerferienprogramm gibt es viele Angebote. © Jens Büttner/dpa

Die Gemeinde Poing hat wieder ein umfangreiches Sommerferienprogramm auf die Beine gestellt. Insgesamt gibt es 44 Aktionen, bei einigen sind Anmeldungen noch möglich.

Poing – Langweilig dürfte es Kindern und Jugendlichen, die in den Sommerferien Tage zuhause verbringen, nicht werden. Die Gemeinde Poing bietet insgesamt 44 Aktionen im Ferienprogramm an, das am Montag, 31. Juli, mit der ersten von zwei „Jubiza“-Wochen startet. Bis Freitag, 4. August, erwartet Kinder im Alter von neun bis zwölf Jahren Action, Spaß und Abenteuer mit verschiedenen Aktionen und Ausflügen. Unter anderem zum Vaterstettener Kletterwald und zum Wasserskifahren auf dem Aschheimer See. Die zweite Woche „Jubiza“, organisiert vom Jugendzentrum, findet 7. bis 11. August statt. Außerdem startet am Montag, 31. Juli, das Leichtathletik-Schnuppertraining der SG Poing, das auch am Dienstag und Mittwoch, 1. und 2. August, stattfindet.



Poing: Start mit Besuch bei der Polizei

Am Dienstag, 1. August, geht’s mit sechs Angeboten weiter: Besuch der Polizeiinspektion Poing (für Kinder von sechs bis zwölf Jahren), Modellbau- und Modelleisenbahn-Workshop, Ukulele-Kurs, T-Shirt bedrucken und bemalen, Sommerkarten gestalten, und Kurs Kreatives Schreiben.



Unter den 44 Angeboten dürfte für jeden etwas dabei sein: Sport mit bspw. Leichtathletik und Ball-/Bewegungsspiele (beides angeboten von der SG Poing) sowie Tennis (durchgeführt vom TC Rot-Weiß Poing), Kunst und Gestalten, Instrumentenkurse, Schnupperreiten, Kino, Fischerei bis hin zu Wandern mit Alpakas, Kutsche fahren lernen, Reitercamp und ein Harry Potter Abenteuer.



Online-Anmeldung für einige Angebote noch möglich

Außerdem bietet die Kolpingfamilie im Rahmen des Ferienprogramms ein Zeltlager bei Irschenberg an (Sonntag, 20. August, bis Samstag, 26. August) und der bayerische Meister im Skateboardfahren führt am Freitag, 8. September, zwei Skateboardkurse durch (für Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 14 Jahren).

Das komplette Programm mit detaillierten Infos und den jeweiligen Teilnahmegebühren steht auf der Internetseite www.ferien.poing.de. Nur hier, online, sind Anmeldungen möglich. Manche Angebote sind bereits geschlossen, für andere kann man sich noch anmelden.



In seinem Grußwort im Ferienprogramm schreibt Bürgermeister Thomas Stark an die Kinder und Jugendlichen in der Gemeinde gerichtet: „Wir freuen uns, Euch das diesjährige Sommerprogramm mit einem großen Repertoire an Kursen und Veranstaltungen zu präsentieren.“ Er dankt allen Veranstalterinnen und Veranstaltern, die das abwechslungsreiche Programm möglich machen.

