Volksfest Poing: Polizei und Gemeinde ziehen positive Bilanz - Kopfschütteln über Verhalten beim Festumzug

Von: Armin Rösl

Beste Stimmung im Festzelt an allen Abenden. © Johannes Dziemballa

Mit insgesamt 21 Einsätzen habe sich die Arbeit der Polizei beim Poinger Volksfest im „überschaubaren Rahmen“ gehalten, heißt es in der Bilanz. Freilich gab es einige Aussetzer im Volk.

Poing – Aus Sicht der Polizeiinspektion Poing hielt sich das Volksfest (8. bis 17. Juli) im „überschaubaren Einsatzrahmen“. So ist der Bilanzbericht überschrieben, den die Polizei am gestrigen Dienstag veröffentlicht.



Eine gute Nachricht: Bei den „üblichen Streitereien unter Betrunken“ (O-Ton aus dem Polizeibericht) und Handgreiflichkeiten wurde niemand schwer verletzt. Zitat: „Dies ist auch der umsichtigen und professionellen Arbeit der Einsatzkräfte zu verdanken, denn aus einer Bierlaune heraus schmilzt schon sehr oft die Hemmschwelle und der eine oder andere möchte sich gerne aus der Gruppe heraus profilieren, was dann unweigerlich auch zu diversen Beleidigungen führte, die alle angezeigt wurden. Gegen Einsatzkräfte wurde aber erfreulicherweise nicht vorgegangen.“ Nur beim Volksfesteinzug am Freitag, 8. Juli, sei ein Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Poing von einem Verkehrsteilnehmer laut Polizei „blöd angemacht“ worden, weil er in Ausübung seines Ehrenamtes wegen des Umzugs eine Straße absperren musste. Dazu der Kommentar der Polizei Poing im Pressebericht: „Da kann man nur den Kopf schütteln.“

Bürgermeister Thomas Stark beim Ehrenamtsempfang. © Johannes Dziemballa

Das erste Volksfestwochenende war für die Polizei am arbeitsintensivsten: zwölf Einsätze, unter anderem wegen Körperverletzungen. Am zweiten Wochenende musste die Polizei lediglich fünf Mal ausrücken. Insgesamt waren es in den zehn Volksfesttagen 21 Einsätze, die Tage unter der Woche verliefen laut Polizei „sehr ruhig“.



Viel Arbeit im Festzelt. © Johannes Dziemballa

Rasant angestiegen seien die Handy-, Geldbörsen- und Taschenverluste am Volksfest. Meist ohne negative Folgen, denn: „Die meisten (gemeint sind die Fundstücke, die Red.) wurden brav bei der Polizei abgegeben und konnten den Besitzern wieder ausgehändigt werden.“ Lediglich in einem Fall wurde ein Handtaschendiebstahl angezeigt.



Laut Mitteilung der Festwirte Manuel Scheyerl und Stefan Staudinger wurden in der Volksfestzeit 75 Schlüssel, Handys, Geldbeutel, Jacken und andere Utensilien im Festbüro abgegeben – und zum Großteil schon wieder abgeholt.



Klassiker: Autoscooter. © Johannes Dziemballa

Im Umfeld des Volksfestes wurde dem Pressebericht der Polizei zufolge ein Fall von Vandalismus aktenkundig: eine bislang unbekannte Person hat einen Masten umgeknickt, das daran befestigte Verkehrszeichen fehlt seitdem. Des Weiteren zeigte die Gemeinde Poing einige Schmierereien an.



Alles in allem zieht die Polizei eine „durchweg positive Bilanz“: „Unser Motto lautete: Prävention vor Repression – was sich letztendlich auch bewährt hat“.



Party-Garant: d‘Moosner © Johannes Dziemballa

Die Gemeinde Poing und die beiden Festwirte Manuel Scheyerl und Stefan Staudinger haben am Dienstag ebenfalls eine Bilanz-Mitteilung veröffentlicht. Darin wird Bürgermeister Thomas Stark mit den Worten zitiert: „Das Poinger Volksfest war eine großartige Veranstaltung, die Tradition, Gemütlichkeit und Party in einer perfekten Mischung präsentierte.“ Die Festwirte sprechen von einem „super Publikum“, das „friedlich und ausgelassen gefeiert“ habe.

