Feuerwerk beim Volksfest Poing wird so groß und lang wie noch nie

Von: Armin Rösl

Am Abschlusstag des Poinger Volksfestes wird auf dem Feld gegenüber vom Festplatz ein großes Spektakel mit Musik gezündet. © Thomas Schächtl

Für den letzten Tag des Poinger Volksfest am 16. Juli kündigen die Verantwortlichen ein Spektakel an: das Abschlussfeuerwerk soll so groß und lang wie noch nie werden. Aus einem bestimmten Grund.

Poing - Das Poinger Volksfest findet heuer zum 10. Mal statt – aus diesem Anlass wird es am Abschlusstag ein in dieser Form und Länge noch nie da gewesenes Feuerwerk geben. Für Sonntag, 16. Juli, kündigt die Arbeitsgemeinschaft der Bauträger und Investoren (ARGE) am Bergfeld ein besonderes Musik-Lichtspektakel an. Dieses werde 20 statt bisher zehn Minuten dauern. Die ARGE hat hierfür Christian Klinger von Pyroflowers beauftragt, heißt es in einer am gestrigen Mittwoch veröffentlichten Pressemitteilung. „Die Musik, in deren Rhythmus die Raketen zünden, ist bereits ausgesucht. Jetzt gilt es, die magischen Bilder, die den Soundtrack illustrieren, punktgenau in den Himmel zu zeichen“, wird Klinger zitiert.

Das Feuerwerk am 16. Juli beginnt mit Einbruch der Dunkelheit, zwischen 21 und 22 Uhr, und wir gegenüber der Volksfestwiese abgeschossen. Das Poinger Volksfest startet am Freitag, 7. Juli. Im vergangenen Jahr hatten die Verantwortlichen wegen des Ukraine-Krieges auf ein Feuerwerk verzichtet.

