Filmreif: Poinger Polizei ermittelt Unfallflüchtigen binnen Stunden

Von: Sabine Heine

Mit vier Streifen und Unterstützung von einem Spezialteam schaffte es die Polizei, den Unfallflüchtigen zu fassen. © Daniel Karmann

Szenen wie in einem Krimi: Fahrradfahrer angefahren, Ampelmast umgefahren und dann abgehauen. Mit kriminalistischem Spürsinn hat die Polizei den Täter ausfindig gemacht.

Poing - Ein Drehbuchautor hätte diese kaum besser erfinden können. Am Mittwochmorgen gegen 6:10 Uhr kam es an der Kreuzung Senator-Gerauer-Straße / Professor-Zorn-Straße / Parsdorfer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 16-jähriger Fahrradfahrer verletzt wurde. Das sind erst einmal die nüchternen Fakten

Ermittlungen und dem Bericht der Polizei Poing zufolge wollte der 16-Jährige bei für ihn „grüner“ Ampelschaltung die Senator-Gerauer-Straße in Richtung S-Bahnhof Grub überqueren. Zeitgleich fuhr ein zu diesem Zeitpunkt noch unbekannter Fahrzeugführer mit einem schwarzen Peugeot von Landsham kommend in den Kreuzungsbereich ein und wollte nach links in Richtung Poing abbiegen. Ein 25-jähriger Zeuge, der den Unfall beobachten konnte, gab an, dass das Fahrzeug hierbei deutlich zu schnell gewesen sei, sodass es nach rechts von der Straße abkam. Hierbei fuhr er gegen den Vorderreifen des Fahrradfahrers, der dadurch zum Sturz kam und auf den Asphalt liegen blieb. Anschließend fuhr der PKW gegen einen Ampelmasten, den es aufgrund der Intensität des Aufpralls vollständig aus der Verankerung gerissen und verbogen hatte. Trotz der Tatsache, dass die Ampel beschädigt und der 16-jährige Auszubildende augenscheinlich verletzt war, setzte der Unfallverursacher sein Fahrzeug zurück und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Vier Streifen und Hubschrauber im Sucheinsatz

Eine sofort eingeleitete, zweistündige Fahndung unter intensiver Ermittlungsarbeit mit vier Polizeistreifen unter Einbindung eines Polizeihubschraubers führte zunächst nicht zum Auffinden des flüchtigen Fahrzeugs.

An der Unfallstelle konnten weder der Fahrradfahrer noch der Unfallzeuge genauere Angaben zum Tatfahrzeug machen. Einen Ermittlungsansatz bot jedoch ein größeres Stück der Frontschürze, das durch die Wucht des Aufpralls des PKWs gegen den Ampelmasten herausgebrochen war und am Unfallort liegen blieb.

Spezialisten aus Freising konnten das Fahrzeug identifizieren

Durch die Beamten der Polizeiinspektion Poing wurde das aufgefundene Fahrzeugteil in Kooperation mit auf Unfallfluchtfahndung spezialisierten Kollegen der Verkehrspolizeiinspektion Freising begutachtet. Hierbei konnte sowohl die Fahrzeugmarke sowie das Modell eingegrenzt werden. Im Rahmen intensiver Recherchen fanden sich schließlich Hinweise, die einen Rückschluss auf das Tatfahrzeug, bei dem es sich um ein Mietfahrzeug handelte, zuließen. Nach telefonischer Kontaktaufnahme mit der Halterfirma konnte letztendlich der verantwortliche Fahrzeugführer, ein 37-jähriger Mann aus Pliening, ermittelt werden, der sich an der Wohnanschrift seiner Eltern versteckt hielt.

Täter versteckt sich auf dem Dachboden

Da den Beamten auf Klingeln die Wohnung nicht geöffnet wurde aber feststand, dass jemand in der Wohnung war, mussten sich die Beamten schließlich gewaltsam Zutritt zu dem Einfamilienhaus verschaffen, wo der Flüchtige auf dem Dachboden lokalisiert und festgenommen werden konnte.

Durch die Beamten konnte sogleich deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden, weshalb sich der Plieninger einer Blutentnahme auf der Dienststelle unterziehen musste. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte er wieder entlassen werden.

Unfallfahrzeug ganz in der Nähe gefunden

Zeitgleich fanden weitere Beamte das bis dato versteckte Unfallfahrzeug in unmittelbarer Nähe zum Wohnhaus des Tatverdächtigen. Dieses wies die zu erwartenden Schäden im Frontbereich auf. Es wurde zur weiteren spurentechnischen Untersuchung sichergestellt und abgeschleppt.

Der 16-Jährige wurde durch den hinzugezogenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren, wo sich mögliche Brüche im Gesichtsbereich glücklicherweise nicht bestätigten. Eine stationäre Aufnahme war aber dennoch notwendig.

Ampelanlage nicht mehr funktionsfähig

Am Fahrzeug des Unfallverursachers entstand ein Schaden von etwa 10.000€. Die Ampelanlage war nicht mehr funktionsfähig; hier dürfte sich der Schaden auf schätzungsweise 5.000€ belaufen.

Den 37-Jährigen erwartet nun Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Über eine Strafe und die mögliche Entziehung der Fahrerlaubnis des Unfallverursachers entscheidet nach Abschluss der Ermittlungen die Staatsanwaltschaft.

Zeugen, die im oben genannten Zeitraum Angaben zum Unfallhergang machen können oder zu dieser Zeit im Bereich Grub, Poing oder Landsham einen beschädigten Peugeot 308 gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Poing unter der Nummer 08121/99170 zu melden.

