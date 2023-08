Fitness-Parcours in Poing bekommt drei weitere Geräte

Von: Armin Rösl

Auf diese Fitnesswiese im Bergfeldpark kommen drei weitere Geräte. © rm

Für noch mehr Trainingsmöglichkeiten wird der Fitness-Platz im Poinger Bergfeldpark, hinter der Bushaltestelle, mit drei weiteren Geräten ausgestattet. Das hat der Gemeinderat jetzt beschlossen.

Poing – Der Fitness-Platz im Poinger Bergfeldpark, direkt hinter der Bushaltestelle „Bergfeldsee“, bekommt drei weitere Geräte. Das hat der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause beschlossen. Den Antrag hierzu hatte die FDP-Fraktion gestellt. Deren Mitglied Marc Salih berichtete, dass sich der Platz großer Beliebtheit erfreue und von vielen Bürgerinnen und Bürgern genutzt werde. Unter anderem auch von ihm selbst. Um den Sportlern noch mehr Möglichkeiten zu bieten, sollten zusätzliche Geräte aufgestellt werden.

Poing investiert 15.000 Euro

Hierfür werden auf Beschluss des Gemeinderates für 2024 etwa 15.000 Euro reserviert, im nächsten Jahr sollen drei Geräte – ergänzend zu den bereits vorhandenen – platziert werden. Zur kostenfreien Nutzung. Auf Anregung der SPD-Bürgerliste wird die Verwaltung außerdem prüfen, ob und welche Geräte zusätzlich für Menschen mit Behinderung installiert werden können. Diese dann, wegen der besseren barrierefreien Erreichbarkeit, vermutlich am Soccer-Five-Platz im Sportzentrum. Dort gibt es bereits einen weiteren Fitnessbereich.

Früher hieß es „Trimm-dich-Pfad“, heute „Fitness-Parcours“. Dieser wurde im Jahr 2017 auf damaligen Antrag der CSU-Gemeinderatsfraktion in Poing errichtet. Rund 80.000 Euro gab die Gemeinde für insgesamt fünf Standorte aus. Liegestütz in allen Lagen, Übungen zur Kräftigung der Arme und Beine, Balancieren auf der Slackline, Bauch- und Rückenmuskeltraining – das sind nur einige der Einheiten, die Fitnessfreunde in Poing unter freiem Himmel absolvieren können. An jedem Gerät steht eine Infotafel mit detaillierter Anleitung.

Konzipiert hatte den Poinger Parcours vor sechs Jahren der Diplom-Sportwissenschaftler Oliver Seitz, der für die Landeshauptstadt München schon zahlreiche Fitnessparcours entwickelt und umgesetzt hat.

