Frau stürzt auf Glatteis: Schadensersatzklage abgeschmettert

Von: Michael Acker

Immer wieder beschäftigten sich Gerichte mit der Räum- und Streupflicht. Jetzt auch das Amtsgericht Ebersberg. © DPA

Das Amtsgericht Ebersberg hat die Klage einer Tankstellenkundin abgewiesen, die von der Betreibergesellschaft Schadensersatz und Schmerzensgeld wegen eines Sturzes auf dem Tankstellengelände forderte.

Poing - Nachdem die Klägerin ihren Wagen nach der Wäsche ihres Fahrzeugs in der zur Tankstelle gehörigen Waschstraße auf einem Stellplatz abgestellt hatte, begab sie sich zu Fuß wieder zum Eingang der Waschstraße, um dort einen Mitarbeiter der Tankstelle auf eine vermeintliche Beschädigung an ihrem Auto aufmerksam zu machen. Auf diesem Weg kam die Klägerin zu Sturz und zog sich einen Oberschenkelhalsbruch zu. Die Klägerin macht geltend, sie sei aufgrund einer nicht gestreuten, vereisten Stelle auf dem Tankstellengelände zu Sturz gekommen.

Verletzung der Räum- und Streupflicht nicht nachweisbar

Das Amtsgericht Ebersberg kam zu dem Ergebnis, dass der Beklagten die schuldhafte Verletzung einer Räum- und Streupflicht nach der durchgeführten Beweisaufnahme nicht nachgewiesen werden konnte. Grundsätzlich gilt: derjenige, der eine Gefahrenquelle schafft, muss alle ihm zumutbaren und möglichen Vorkehrungen treffen, damit Dritte nicht gefährdet werden (sog. Verkehrssicherungspflicht).

„Allgemeine Glätte“ muss vorliegen

Bezogen auf die winterliche Räum- und Streupflicht bedeutet dies, dass bei Glatteisunfällen der sog. „Beweis des ersten Anscheins“ (d.h. eine Vermutung) dafür spricht, dass der Unfall bei Einhaltung der Räum- und Streupflicht durch den Verantwortlichen vermieden worden wäre. Diese Beweiserleichterung für den Geschädigten gilt jedoch nur dann, wenn dieser darlegen und beweisen kann, dass eine „allgemeine Glätte“ (d. h. nicht bloß einzelne Glättestellen) vorlag und sich der Unfall tatsächlich zu einem Zeitpunkt ereignet hat, an dem die konkrete Unfallstelle hätte gestreut sein müssen.

Es bestand keine Warnung des Deutschen Weitterdienstes

Dies ist der Klägerin im vorliegenden Fall jedoch nicht gelungen. Die Beweisaufnahme ergab zunächst, dass ein Mitarbeiter der Tankstelle den fraglichen Bereich um 7 Uhr morgens gestreut hatte. Außerdem konnte das Gericht ermitteln, dass an dem fraglichen Tag für Poing keine Empfehlung des Deutschen Wetterdienstes zur Durchführung von Streumaßnahmen wegen allgemeiner Glättegefahr bestand. Ein von der Klägerin selbst vorgelegter Temperaturrückblick wies für den Unfallort für die Mittagszeit überdies eine Temperatur von + 0,5˚ C aus. Vor diesem Hintergrund kam das Gericht zu dem Ergebnis, dass die Klägerin nicht nachweisen konnte, dass zum fraglichen Zeitpunkt am Unfallort eine die Räum- und Streupflicht der Beklagten auslösende „allgemeine Glätte“ vorlag. Aus diesem Grund wies das Gericht die Klage in vollem Umfang ab.

