Freiwillig Mathe am Sonntag: Realschullehrer bietet Generalprobe für Abschlussprüfungen an

Von: Armin Rösl

Teilen

Zum ersten freiwilligen Generalprobentermin kamen 30 Realschülerinnen und -schüler. © Privat

Wenn in der Realschule Poing bei bestem Badewetter Jugendliche freiwillig in die Schule gehen, hat das einen Grund: Mathelehrer Stefan Engels bietet Generalproben für die Abschlussprüfung an. Ebenfalls freiwillig.

Poing – Ein Sonntagvormittag, draußen herrscht bestes Badewetter. Drinnen in der Aula der Dominik-Brunner-Realschule sitzen 30 Jugendliche, die eine Matheprüfung schreiben. 150 Minuten lang. Freiwillig. Genauso wie Lehrer Stefan Engels, der diese Generalprobe unter echten Prüfungsbedingungen vorbereitet, organisiert und durchgeführt hat. Und dies am Wochenende vor der eigentlichen Mathematik-Abschlussprüfung, die das Kultusministerium für Montag, 26. Juni, terminiert hat, noch einmal tun wird. Ein freiwilliges Angebot für die Abschlussschülerinnen und -schüler der 10. Klassen der Poinger Realschule. Bei der ersten Generalprobe waren 30 dabei. 150 Minuten, exakt die Zeitvorgabe des Kultusministeriums für die wirkliche Prüfung.

Mathelehrer Stefan Engels. © Privat

Stefan Engels, 58, ist seit 2014 Mathe- und Musiklehrer an der Realschule und selbst Musiker, konkret: Kontrabassist. Früher, erzählt er, spielte er auch viel Theater. Dazu gehört die Generalprobe. Diesen künstlerischen Aspekt, „dass eine Generalprobe sehr hilfreich ist“, habe er in das Schulwesen mitgenommen. Die jetzigen Generalproben in Poing sind bereits die 12. Abschlussprüfungsrunde, die er im Fach Mathematik anbietet. Seit zwölf Jahren macht er das, bevor er nach Poing kam auch schon an seiner früheren Schule in Neyla (Oberfranken).



Poing: Generalprobe unter echten Bedingungen

„Meiner Meinung nach ist es gut und wichtig zu spüren und zu sehen, wie sich 150 Minuten Prüfung anfühlen“, sagt Stefan Engels. Und: „Mir geht es darum, dass die Schülerinnen und Schüler eine gute Prüfung schreiben. Das ist auch für mich eine Erfüllung.“ Deshalb investiere er einen Teil seiner Freizeit für die Vorbereitung, Organisation und Durchführung der Generalproben.



Und in die Nachbereitung: An einem Abend nach der ersten Generalprobe bietet Stefan Engels ein Online-Meeting an, in dem die Aufgaben und Ergebnisse erläutert werden und die Schülerinnen und Schüler Fragen stellen können.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)



Für die Prüfungsaufgaben schöpft er aus seinem eigenen Fundus und Erfahrungsschatz. Mit der Zeit, sagt er, bekomme man ein gutes Gefühl, welche Themen in der nächsten Abschlussprüfung vorkommen könnten. Demzufolge stellt er die Aufgaben für die Generalproben zusammen.



In diesem Jahr gibt’s bei Mathe eine Premiere: einen taschenrechnerlosen Teil, berichtet Stefan Engels. Auch darauf bereitet er die Schülerinnen und Schüler in den Generalproben vor – mit entsprechenden, öffentlichen Musteraufgaben aus dem Kultusministerium. Ansonsten die Klassiker wie Geometrie und Parabelaufgaben.



„Meine Erfahrung ist, dass die Generalprobe für die Schüler ein Booster ist, bis zur Prüfung dranzubleiben“, sagt Engels. Außerdem würde sie helfen, entspannter in die eigentliche Prüfung zu gehen: „Mathe muss man mit einer gewissen Zuversicht angehen und sich nicht verrückt machen zu lassen.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.