Frevel: Unbekannter sägt in Poing Krone eines öffentlichen Baumes ab

Von: Armin Rösl

Fast komplett kahl ist jetzt die Spitze des Kirschbaums an der Blumenstraße in Poing. © Armin Rösl

Ein unbekannter Täter hat in Poing einen frisch gesetzten Kirschbaum zerstört: Er sägte beinahe die gesamte Krone ab. Die Gemeinde hat eine Belohnung für sachdienliche Hinweise ausgesetzt.

Poing – Baumpflege ist das nicht mehr: Ein bislang unbekannter Täter hat die Krone eines neu gepflanzten Kirschbaums fast vollständig abgesägt. Dies wurde von einem Mitarbeiter des Baubetriebshofs entdeckt, der entstandene Schaden wird auf 900 Euro geschätzt, teilt das Rathaus Poing mit. Der Baum bzw. das, was noch übrig geblieben ist, steht auf dem öffentlichen Grünstreifen an der Blumenstraße in Poing-Nord. Die Gemeindeverwaltung spricht in ihrer Mitteilung von „Zerstörung öffentlichen Eigentums“ und hat für sachdienliche Hinweise, die zur Ermittlung des Täters führen, eine Belohnung von rund 100 Euro ausgesetzt. Wie das Rathaus mitteilt, war die Krone professionell geschnitten. Jetzt ist sie weg.



Poing: Gemeinde spricht von „Zerstörung“

Der Bauhof hegt und pflegt in der Gemeinde Poing etwa 4000 Bäume auf öffentlichen Flächen. Dazu gehören Straßenbegleitgrün sowie Bergfeldpark, Bergfeldsee und Reuterpark. Alle Bäume und deren Zustand sind in einem Kataster erfasst mit der Anmerkung, ob und wann eine Gehölzpflege notwendig ist.



Dies und die Arbeitsweise bei den Bäumen erläuterte der im Bauhof zuständige Mitarbeiter Ulrich Huber im Frühjahr in einer Sitzung des Bau- und Umweltausschusses des Gemeinderates. Laut Huber werden die Bäume im Intervall von eineinhalb bis drei Jahren von geschulten Baumkontrolleuren geprüft. Unter anderem auf Standsicherheit, Vitalität, Totenholzanteil, Wunden und Schädlingsbefall. Je nach Vorkommnis würden entsprechende Pflegemaßnahmen durchgeführt.

Sollte es notwendig sein, dass Bäume wegen Schäden oder wegen Baumaßnahmen gefällt werden müssen, werde innerhalb eines Jahres für eine Nachpflanzung gesorgt. Mitunter an einem anderen Ort, wenn es am ursprünglichen Platz nicht mehr möglich ist. Als Beispiele nannte Huber im Frühjahr in der Ausschusssitzung den Neubau der Fuß- und Radunterführung am S-Bahnhof sowie den Bau des Lehrschwimmbades und einer Mensa südlich der Anni-Pickert-Schule. Für die Unterführung seien 67 Bäume gefällt worden, für Schwimmbad und Mensa 36. Ersatzpflanzungen seien unter anderem am Bergfeldsee vorgesehen.

Wer Hinweise zu diesem Fall von Vandalismus geben kann, meldet sich entweder beim Baubetriebshof, Telefon (08121) 22391-0, oder bei der Polizeiinspektion Poing, Tel. (08121) 9917-0.

