Friedhof Poing wird erweitert: Hier werden bald Urnen eingegraben

Von: Armin Rösl

Die Erweiterungsfläche ist bereits leer geräumt. Hier stand früher ein Wohnhaus. © Johannes Dziemballa

Die Fläche ist bereits leer geräumt, die Baugenehmigung ist da: In diesem Jahr wird der Friedhof Poing nach Norden hin erweitert. Der Bedarf an Urnengräbern ist groß.

Poing – In diesem Jahr noch soll der Poinger Gemeindefriedhof erweitert werden. Den notwendigen Beschluss für den Bebauungsplanentwurf hat der Bau- und Umweltausschuss des Gemeinderats jetzt gefasst. Demzufolge wird der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren aufgestellt. Die Baugenehmigung vom Landratsamt für den ersten Abschnitt der Erweiterung liege bereits vor, informierte Bürgermeister Thomas Stark.



Bauausschuss Poing gibt Startschuss

Im Juni vergangenen Jahres hatte Bauamtsleiterin Christine Wirth dem Bauausschuss mitgeteilt, dass die noch freien Stellen für Urnenerdgräber auf dem Gemeindefriedhof noch etwa ein Jahr ausreichen würden. Aufgrund der gestiegenen Nachfrage an Urnengräber müsse der Friedhof bald erweitert werden. Dies wird nun geschehen.

Die gemeindeeigene Fläche für den ersten Erweiterungsabschnitt nördlich des bestehenden Friedhofs wurde bereits frei geräumt, das alte Wohnhaus abgerissen. Im Endausbau, der jetzt noch nicht vorgesehen ist, wird der Friedhof am Endbachweg entlang bis zur Straße Am Hanselbrunn reichen. Auf diesem Grundstück steht derzeit noch ein Wohnhaus.



Ausschließlich Plätze für Urnenerdgräber

Im jetzigen ersten Bauabschnitt sollen laut dem von der Gemeinde beauftragten Landschaftsarchitekten Max Bauer ausschließlich Plätze für Urnenerdgräber geschaffen werden. Weil sich die Bestattungskultur geändert habe und der Trend weg von großen Sarggräbern gehe.



Dass der Bedarf an mehr Friedhof groß ist, hängt mit dem Zuzug und Wachstum der Gemeinde Poing zusammen, erläuterten Landschaftsarchitekt Bauer und Bauamtsleiterin Wirth schon in der Sitzung im Juni 2021. Nicht nur wegen der Zunahme an Einwohnern, sondern auch deshalb, weil Bürger verstorbene Verwandte nach Poing umbetten lassen, um die (Urnen-)Gräber hier pflegen zu können.

