Fünf Jahre Poinger Löwen: 1860-Fanclub feiert Geburtstag groß mit Kabarett und Konzert

Von: Armin Rösl

Der Vorstand der Poinger Löwen freut sich auf viele Geburtstagsgäste. © Privat

Kabarett, Livekonzert und vieles mehr bietet der Fanclub Poinger Löwen am Samstag, 1. Juli. Dann feiert der Verein seinen 5. Geburtstag und lädt alle Bürgerinnen und Bürger dazu ein.

Poing – Der Fanclub Poinger Löwen feiert am Samstag, 1. Juli, seinen 5. Geburtstag mit einem großen Fest in Garkofen (Ortsausgang Anzinger Straße in Richtung Anzing). Zu der Feier ist jeder willkommen, egal ob Fan des TSV 1860 München oder nicht, teilt der Vorstand mit. Der hat ein abwechslungsreiches Programm für das Fest auf die Beine gestellt und jetzt bei der Mitgliederversammlung vorgestellt.



Los geht’s um 11.30 Uhr mit einem Weißwurstfrühschoppen. Dabei wird der Musikkabarettist Vogelmayer auftreten. Ab 14.30 Uhr gibt’s Kaffee und Kuchen. Um 16.30 Uhr wird der Fanclub sein neues Stadionbanner präsentieren, das dann auch gleich geweiht wird. Danach dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auf klasse Livemusik der Poinger Coverband Toms & The Wolf Gang freuen. Deren Konzert beginnt um 17.30 Uhr.

„Es wird ein Fest von Poingern für Poinger“, sagt Vorstandsmitglied Andreas Otten. Die Geburtstagsfeier findet bei jedem Wetter statt, der Eintritt ist frei. Freilich sind auch Bürger aus den umliegenden Gemeinden eingeladen.

