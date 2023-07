Für Alarmierung im Katastrophenfall: In Poing stehen jetzt sechs Sirenen

Von: Armin Rösl

Eine der sechs Sirenen, die jetzt aufgestellt wurden. Hier am neuen Kreisverkehr an der Kirchheimer Straße. © dz

Eine Feuerwehrsirene gibt es in Poing nicht, jetzt aber Katastrophenalarmsirenen. Sechs Stück wurden im Gemeindegebiet aufgebaut. Zur Alarmierung der Bevölkerung in Katastrophenfällen.

Poing – „Achtung, Probealarm“ schallte es dieser Tage in Poing-Nord. Gefolgt von einem lauten Signalton. An der Kirchheimer Allee (beim neuen Kreisverkehr) und an der Bergfeldstraße (nahe der Grundschule) wurden zwei Sirenenmasten mit einer Höhe von 14 Metern aufgebaut. Weitere Sirenen werden auf dem Gelände der Landesanstalt für Landwirtschaft in Grub, am Feuerwehrhaus, am Rathaus sowie in Angelbrechting installiert.



Poing: Sirenen auf Masten und Gebäuden

„Diese Sirenen dienen der Warnung im Katastrophenschutzfall“, informiert Bürgermeister Thomas Stark. Eine Feuerwehralarmierung sei nicht vorgesehen, die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr werden seit Jahren per Funk bzw. digital alarmiert. Fachbegriff: „stumme Alarmierung“. Deshalb gibt es in Poing keine Feuerwehrsirene.

In Folge der Flutkatastrophe vor zwei Jahren im Ahrtal hatte der Gemeinderat damals darüber diskutiert, wie denn im Katastrophenfall die Bevölkerung gewarnt wird. Da es keine Sirenen gibt, kam die Idee auf, doch solche zu installieren. Das ist in diesen Tagen geschehen. Wie Stark berichtet, hat die Gemeinde gemäß de Beschallungsprognose für sechs Sirenen eine Förderung beantragt und diese auch bewilligt bekommen.



Die Anlagen (entweder auf Masten oder auf Gebäuden) sind mit einer elektronischen Sirene ausgestattet. Der Sirenenkopf besteht aus acht Hörnern, notstromversorgt über Akkumulatoren.



Die Auslösung erfolgt über das BOS-TETRA-Funknetz; dieses Digitalfunknetz wird bundesweit von Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben betrieben. Die Leistung beträgt auf 30 Metern Entfernung 115 Dezibel, informiert das Rathaus.

