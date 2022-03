Für bestes Klima im Klassenzimmer: Anni-Pickert-Schule Poing will „Umweltschule in Europa“ werden

Bewerbung

Die Anni-Pickert-Schule Poing bewirbt sich als „Umweltschule in Europa“. Jetzt ist das erste Projekt gestartet - anhand von Messungen wird das Klassenzimmerklima untersucht.

Poing – Was ist „die Umwelt“? Das große Ganze, das Klima, die Natur, klar. Aber auch das direkte Umfeld, der Mikrokosmos, in dem man sich aufhält und lebt. Genau um diesen geht es derzeit in der Anni-Pickert-Grund- und Mittelschule Poing. Sie bewirbt sich als qualifizierte „Umweltschule in Europa“. Am Mittwoch war der offizielle Start. „Unsere Klassen müssen Projekte zum Thema Umwelt abhalten und diese Projekte mit Text und Bildern dokumentieren“, erläutert Schulleiterin Eva Guerin. Konrektorin Olga Singer hat die Bewerbung initiiert und verantwortet die Umsetzung.



Poing: Kick-off in der Klasse 10V1

Das erste Projekt hat gestern die Klasse 10V1 gestartet – sie sammelt Daten in verschiedenen Klassenzimmern, wertet diese aus und analysiert sie. Ziel: optimales Klima in den Räumen. Im Fokus stehen „Heizen und Lüften“, „Raum- und Arbeitsklima“ sowie „Feuchtigkeit und Schimmelbildung“. Hierzu hat Klassleiterin Maike Hölscher mit den Schülerinnen und Schülern drei entsprechende Arbeitsgruppen gebildet.

Die Daten werden von kleinen Kästen geliefert, die in der Schule „Zauberwürfel“ genannt werden: insgesamt 55 Messgeräte der Firma Rysta aus Berlin, die sich seit Sommer 2021 in allen Klassenzimmer befinden. Installiert wurden sie im Zuge der Corona-Pandemie, um unter anderem den Sauerstoffgehalt im Raum zu messen. Leuchtet die integrierte Ampel grün, ist alles im selbigen Bereich, bei Gelb muss gelüftet werden. Bei Rot ist entsprechend des Messwertes weiterer Handlungsbedarf notwendig. Der Sensor misst neben dem CO2-Gehalt noch Luftdruck, Helligkeit, Lautstärke, Temperatur und Luftfeuchtigkeit, erläuterte Joakim Trockels von Rysta bei der Kick-off-Stunde am Mittwochmorgen.



„Zauberwürfel“ liefert Daten

All diese Daten über einen längeren Zeitraum beobachten, auswerten und Verbesserungsmöglichkeiten erkennen und umsetzen ist die Aufgabe der Klasse 10V1. Mit dem Ziel eines bestmöglichen (Lern-)Klimas in den Klassenzimmern. Hinzu kommt der Aspekt der Nachhaltigkeit, sprich: Wie kann das Raumklima auf Dauer verbessert gehalten werden, wo und welche Möglichkeiten der Energieeinsparung gibt es?



Im Laufe der nächsten Wochen und Monate werden weitere Klassen Projekte zum Thema Umwelt und Nachhaltigkeit anpacken für die Bewerbung als „Umweltschule in Europa – Internationale Nachhaltigkeitsschule“. So lautet der offizielle Titel. Ziel ist es, das Umweltbewusstsein zu stärken. Das Bewusstsein fürs große Ganze, aber auch für den eigenen Mikrokosmos, zu dem die Schule gehört. Joakim Trockels sagte den Zehntklässlern, wie er „Umwelt“ definiert: „Alles, was einen Menschen umgibt und das auf sein Leben einwirkt.“ Zum Beispiel das Klassenzimmer.

