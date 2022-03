Für mehr Miteinander und Durchschlagskraft: Kommunen und Stadtbezirke bilden neue Ostallianz

Von: Armin Rösl

Kommunen im Osten von München schließen sich zur Ostallianz zusammen. © Frank Leonhardt/dpa

Elf Gemeinden und zwei Stadtbezirke wollen sich zu einem neuen Verein, der Ostallianz, zusammenschließen. Eines der Ziele: ein besseres, übergreifendes Verkehrskonzept.

Poing - Das im Jahr 2016 gegründete Bündnis für ein gemeinsames und besseres Verkehrskonzept im Osten von München wird ein gemeinnütziger Verein. Der Name: Stadt und Land München Ost e.V. . In diesen Tagen und Wochen fassen die Gemeinderäte und Bezirksausschüsse die Beschlüsse zur Gründung zum Beitritt. Der Verein wird seinen Sitz im Rathaus Vaterstetten haben, wo eine hauptamtliche Vollzeitkraft (Jahresgehalt: gut 75.000 Euro) eingestellt werden soll.

Beschlussfassung in den jeweiligen Gemeinderäten und Ausschüssen

Die Gemeinden Poing und Pliening haben vergangene Woche den Anfang gemacht, in dieser Woche ist unter anderem Vaterstetten an der Reihe. Die Mitgliedsgemeinden befinden sich in den Landkreisen Ebersberg, Erding und München plus die beiden Münchner Stadtbezirke Bogenhausen und Trudering Riem (siehe Kasten).



Diese Kommunen und Stadtbezirke sind dabei Folgende Kommunen und Stadtbezirke werden (dem Beschluss des jeweiligen Gemeinderates bzw. Bezirksausschusses vorausgesetzt) dem neuen Verein Stadt und Land München Ost (Ostallianz) angehören: Anzing, Aschheim, Feldkirchen, Finsing, Forstinning, Haar, Kirchheim, Markt Schwaben, Pliening, Poing, Vaterstetten sowie die Stadtbezirke Bogenhausen und Trudering Riem. Neue Mitglieder können jederzeit aufgenommen werden.

Der Verein soll unter dem Begriff Ostallianz geführt werden, ähnlich der bereits bestehenden Nordallianz. Dort haben sich die Kommunen Eching, Garching, Hallbergmoos, Ismaning, Neufahrn, Oberschleißheim, Unterföhring und Unterschleißheim zusammengetan mit dem Ziel, „eine gemeinsame, strategische Förderung der Wirtschaft, der Wissenschaft, des Wohnraums und der Umwelt für die Region zu betreiben und den veränderten Mobilitätsanforderungen gerecht zu werden.“

Das Ziel der Ostallianz ist in der Satzung wie folgt beschrieben: „Zweck des Vereins ist die städte- und gemeindeübergreifende Zusammenarbeit auf dem Gebiet der räumlichen Entwicklung zur Umsetzung gemeinsamer Ziele und Maßnahmen im Raum München Ost.“ Insbesondere den Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs wollen die Kommunen seit 2016 voranbringen – Gemeinde- und Landkreisgrenzen übergreifend. „Wir müssen wegkommen von der Kirchturmpolitik“, sagte Plienings Bürgermeister Roland Frick bei der Gründung der Initiative, deren Sprecher er gemeinsam mit Kirchheims Bürgermeister Maximilian Böltl ist. Langfristig, so die Hoffnung des Bündnisses, sollen die Menschen weg vom Auto und verstärkt in Bus und S-Bahn gebracht werden. Hierfür wollen die Kommunen werben und Druck auf die Landes- und Bundespolitik ausüben. Durch den stetigen Zuzug und das Wachstum der Gemeinden im Münchner Osten müsse etwas gegen einen drohenden Verkehrskollaps getan werden. Gemeinsam.

