Jahrelang Redakteurin bei „Aktenzeichen XY ungelöst“

Für Toleranz, Klimaschutz und mehr: Christina Tarnikas aus Poing engagiert sich in vielen Bereichen

Von: Armin Rösl

Christina Tarnikas lebt seit 2002 in Poing. © Armin Rösl

Elternbeirat, Aktionsgruppe Respekt@Poing, Bund Naturschutz, Gemeinderat: Christina Tarnikas ist in Poing in vielen Bereichen ehrenamtlich engagiert. „Das ist in mir drin“, sagt sie.

Poing – Menschen wie Christina Tarnikas tun Poing gut und sind wichtig für die Gemeinschaft. Die 59-Jährige ist seit Jahren in Elternbeiratsvorständen (erst in Kindergärten, dann in Schulen) aktiv, vor allem aber hat sie die Aktionsgruppe Respekt@Poing mit aufgebaut und leitet sie bis heute. Hinzu kommt die Ortsgruppe Poing des Bund Naturschutz (BN), deren Sprecherin sie ist. Ihr Engagement für eine fahrradfreundlichere und bienenfreundlichere Gemeinde. Ihre Tätigkeit als Schriftführerin und Hobbyimkerin im Imkerverein sowie ihr Engagement als SPD-Gemeinderätin und im Vorstand des SPD-Kreisverbandes. Das alles macht die Mutter von fünf Kindern, die mit ihrer Familie im Zauberwinkel wohnt, ehrenamtlich.

Poing: Erstes Engagement war im Elternbeirat

„Ich habe festgestellt, dass es ganz gut ist, wenn man mitreden und mitgestalten kann“, antwortet sie auf die Frage, warum sie vor vielen Jahren mit dem ehrenamtlichen Engagement begonnen hat und aktives Elternbeiratsmitglied im Kindergarten geworden ist. Dieser Satz gilt bis heute.



Elf Jahre war Tarnikas im Elternbeirat der Anni-Pickert-Schule, davon fünf als Vorsitzende. Dort ist sie in diesem Schuljahr nicht mehr aktiv, dafür stellvertretende Elternbeiratsvorsitzende in der Seerosenschule. Und eben Macherin und Sprecherin von Respekt@Poing für einen toleranten Umgang miteinander sowie Sprecherin der BN-Ortsgruppe und Schriftführerin und Öffentlichkeitsbeauftragte des Imkervereins Anzing-Poing. Christina Tarnikas schreibt für all die aufgezählten Organisationen Pressemitteilungen und macht die Öffentlichkeitsarbeit. „Du kannst das doch“, sagen die anderen mit Augenzwinkern zu ihr, erzählt sie. Ja, sie kann es: Nach dem Studium der Germanistik, Politik und Kommunikationswissenschaft war Tarnikas viele Jahre Redakteurin bei der Fernsehsendung „Aktenzeichen XY ungelöst“. „Ich mache es ja auch gern“, sagt sie über ihre ehrenamtliche Pressearbeit.



Jahrelang Redakteurin bei „Aktenzeichen XY ungelöst“

Die 59-Jährige sorgt dafür, dass Aktionen und Veranstaltungen in der Öffentlichkeit bekannt werden. Und sie organisiert selbst welche, wie die bevorstehende Friedensdemo anlässlich des ersten Jahrestages des Angriffskrieges von Russland auf die Ukraine (siehe Kasten). Oder eine Demo gegen Rechtsradikalismus in Poing, im Februar 2021. Beides mit Respekt@Poing. Eine Gruppe von Poingerinnen und Poingern sowie Vertretern verschiedener Organisationen und Institutionen, denen ein gutes Zusammenleben mit Fairness, Toleranz, Weltoffenheit, Respekt und Solidarität am Herzen liegt.



Friedenszeichen am Volksfestplatz Anlässlich des ersten Jahrestages des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine veranstaltet die Aktionsgruppe Respekt@Poing am Freitag, 24. Februar, eine Friedensdemo. Am Poinger Volksfestplatz wird eine Lichterkette in Form eines Peace-Zeichens gebildet, kündigt Sprecherin Christina Tarnikas an. Hierzu sind alle Bürgerinnen und Bürger aus Poing und der Umgebung eingeladen. Beginn ist um 18.30 Uhr am Volksfestplatz Am Hanselbrunn.

Wer Respekt@Poing bei der Organisation der Lichterkette unterstützen oder sich auf andere Art einbringen möchte, schreibt eine E-Mail an Kontakt@Respekt-in-Poing.de.

Im Jahr 2002 ist Christina Tarnikas mit ihrer Familie (damals zwei Kinder) nach Poing gezogen. Geboren ist sie in Oberkassel, das heute zur Stadt Bonn gehört. „Aufgewachsen in einem Dorf bin ich schon immer gerne Fahrrad gefahren.“ Das tut sie bis heute, mit wehendem Haar. Damit das Radeln in Poing einfacher wird, setzt sie sich zusammen mit Christina Landgraf (Gemeinderätin der Grünen) unermüdlich für Verbesserungen ein. Mit Erfolg: Mittlerweile hat Poing das offizielle Siegel „Fahrradfreundliche Kommune in Bayern“ erhalten.



Durch das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ im Jahr 2019 ist Christina Tarnikas nicht nur zum Imkern gekommen, sondern später auch zur Mitgründung der Ortsgruppe des Bund Naturschutz in Poing. Diese ging im Frühling 2021 aus der damaligen Poinger Interessengemeinschaft (IG) Artenschutz hervor, deren Sprecherin ebenfalls Tarnikas war. „Ich war und bin schon immer Umweltschützer“, sagt sie. Die IG und jetzt die BN-Ortsgruppe sei eine gute Gelegenheit, sich im Ort aktiv einzusetzen. Dazu gehören ungewöhnliche Aktionen wie das Aufsammeln von Zigarettenkippen am Poinger Marktplatz und das Anbringen von mobilen Aschenbechern an Parkbänken.



„Das ist in mir drin“, sagt Christina Tarnikas über ihr Engagement für den Umwelt- und Klimaschutz sowie für Toleranz und gegen Rechtsradikalismus. Über ihr Aktivsein und Mitgestalten.

