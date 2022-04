Gartenbauverein Poing ist der Auflösung gerade noch von der Schaufel gesprungen

Von: Armin Rösl

Mit den Krautgärtenparzellen hat sich der Gartenbauverein Poing-Angelbrechting einen guten Namen gemacht. © Armin Rösl

Beinahe hätte dem Gartenbauverein Poing-Angelbrechting die Auflösung gedroht. Jetzt ist das Schicksal vorerst abgewendet worden - das aber nur für zwei Jahre.

Poing – Mit einer Übergangslösung bleibt der Gartenbauverein Poing-Angelbrechting vorerst am Leben: Der bisherige Vorstand hat sich letztmals bereit erklärt, die ehrenamtlichen Führungsaufgaben zu übernehmen. Allerdings nicht mehr für vier Jahre, sondern lediglich für die nächsten zwei Jahre. Sollte für die Zeit danach kein neuer Vorstand gefunden werden, bedeutet das aller Wahrscheinlichkeit das Aus für den 1960 gegründeten Verein. So lautet das Fazit der Jahreshauptversammlung vom Wochenende, zu der etwa 40 Mitglieder gekommen waren.

„Schon vor vier Jahren wollten wir eigentlich aufhören“, sagt Vorsitzender Josef Obermeier. Damals haben sich er sowie seine Vorstandskollegen zum Weitermachen überreden lassen, so wie jetzt erneut. Aber dieses Mal (nach Absprache mit dem Kreisverband) nur noch für die Hälfte der Zeit, sagt der 75-Jährige, der seit 24 Jahren den Gartenbauverein führt. Und der hinzufügt, in zwei Jahren definitiv nicht mehr anzutreten.

Josef Obermeier bleibt noch zwei Jahre Vorsitzender. © Johannes Dziemballa



In den nächsten beiden Jahren hofft Obermeier Nachfolger zu finden. Vor allem, sagt er, müssten es jüngere Leute sein. Zum Beispiel von jenen, die die Krautgärten gepachtet haben, die der Gartenbauverein seit fünf Jahren am Sportzentrum zur Verfügung stellt. Doch aktuell sei seine Hoffnung nicht groß, sagt Josef Obermeier: „Die Chancen stehen schlecht.“ Für ein Ehrenamt im Vorstand bestehe schlichtweg kein Interesse. Der Vorsitzende sagt einen Satz, der nicht nur für seinen Verein gilt: „Die Leute wollen Vorteile von einem Verein in Anspruch nehmen, aber selbst nicht aktiv und verantwortlich mitwirken.“ Bei jüngeren Personen komme hinzu, dass sie aus beruflichen Gründen wenig Zeit hätten.



Der neu bzw. wieder gewählte Vorstand In Absprache mit dem Kreisverband ist die Amtszeit des jetzt gewählten Vorstands im Gartenbauverein Poing ausnahmsweise und einmalig auf zwei Jahre begrenzt. Normalerweise dauert eine Periode vier Jahre. Der in der Jahreshauptversammlung neu bzw. wieder gewählte Vorstand:

1. Vorsitzender: Josef Obermeier

2. Vorsitzender: Werner Dankesreiter

1. Kassier: Roland Karl

2. Kassier: Andrea Hußner

Schriftführerin: Ingeborg Bechtold

Beisitzer/innen: Alina Gehrmann, Elfriede Obermeier, Sylvia Mühlbauer, Sonja Müller, Hans Müller und Anton Jell.

Immerhin haben sich drei Frauen, die zu den Krautgärtenpächtern gehören, bei der jetzigen Jahreshauptversammlung bereit erklärt, neu im Vorstand mitzuwirken: Ingeborg Bechtold (Schriftführerin), Alina Gehrmann (Beisitzerin) und Andrea Hußner (2. Kassier). Vorsitzender bleibt Josef Obermeier, Werner Dankesreiter der 2. Vorsitzende und Roland Karl der Kassier.



362 Mitglieder hat der Poinger Gartenbauverein, nicht mit eingerechnet sind die Pächterinnen und Pächter der insgesamt 90 Krautgärten-Parzellen, informiert Obermeier. Sein Ziel sei es, in den nächsten beiden Jahren einen geordneten Übergang zu neuen Vorstandsmitgliedern hinzubekommen. Wichtigste Voraussetzung hierfür aber ist, erst einmal Nachfolger für die Vorstandsposten zu finden.

