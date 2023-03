Gas- mit Bremspedal verwechselt: Frau (74) fährt in Poing mit Mercedes in ein Geschäft

Unfall

Zum Glück ohne verletzte Personen ist ein ungewöhnlicher Unfall in Poing ausgegangen: Eine 74-jährige Autofahrerin verwechselte am Parkplatz das Gas- mit dem Bremspedal und fuhr durchs Schaufenster.

Poing - An der Neufarner Straße in Poing ist am Freitagvormittag eine Frau mit ihrem Auto in eine Schaufensterscheibe einer Orthopädie-Schuhtechnik-Praxis gefahren. Zum Glück wurde niemand verletzt.

Poing: Vom Parkplatz ins Schaufenster

Wie die Polizei meldet, wollte die 74-Jährige mit ihrem Mercedes Benz B-Klasse auf einem der Stellplätze vor dem Geschäft parken - dabei habe sie das Gas- mit dem Bremspedal ihres Automatikfahrzeuges verwechselt. Warum, das habe sie gegenüber den Streifenbeamten nicht erklären können, heißt es im Pressebericht der Polizeiinspektion Poing. Statt zum Stehen zu kommen, fuhr die 74-Jährige geradeaus durch die großflächige Scheibe in die Räumlichkeiten des Geschäfts und beschädigte mit dem Wagen noch eine Trockenbauwand zu einem Behandlungsraum.

Der Schaden am Gebäude wird laut Polizei auf 6000 Euro geschätzt, der Schaden an der eingedrückten Fahrzeugfront auf rund 4000 Euro. Der nicht mehr fahrbereite Mercedes wurde abgeschleppt, die beschädigte Glasfront durch einen Schreiner vorsorglich verschlossen.

