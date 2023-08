„Schaut mal, da ist Ken!“: Bayerisches Ryan-Gosling-Double ist dank „Barbie“ wieder stark gefragt

In Koblenz brachten Fans einen Pappaufsteller für Ludwig Lehner (3.v.li.) mit. © Privat

Der bayerische Ryan Gosling ist wieder auf Tour: als Gosling bzw. „Ken“ aus dem Barbie-Film. Ludwig Lehner ist als Gosling-Double zurzeit stark gefragt.

Poing/Neufinsing – Ludwig Lehner, der hauptberuflich als Koch in Poing eine Betriebskantine führt und der in Neufinsing wohnt, ist in seiner Freizeit mal wieder als Double des US-Schauspielers unterwegs. Der echte Gosling ist aktuell „Ken“ im „Barbie“-Kinofilm, der seit Kurzem landauf landab in Lichtspielhäusern gezeigt wird. Hierzu ist Lehner eingeladen als Fotomotiv – ein herrlicher Spaß. In einer Fotobox posiert Lehner als Ryan Gosling alias „Ken“ für Fotos bzw. Selfies. Vor einigen Tagen überraschten ihn Ludwig-Lehner-Ryan-Gosling-Fans in Koblenz sogar mit einer eigenen Pappfigur, die sie ins Kino mitgebracht hatten für ein Foto.



Insbesondere bei Kindern sei er als Fotomotiv beliebt, erzählt Ludwig Lehner von seiner „Barbie“-Tour. „Schaut mal, da ist Ken!“ rufen sie ihren Eltern zu. Was Lehner darauf antwortet? „Nichts, ich lasse ihnen die Vorstellung und das Vergnügen“, sagt er schmunzelnd.



Ryan-Gosling-Double ist dank Barbie wieder unterwegs: Vor fünf Jahren erhielt er den Grimme-Preis

Vor fünf Jahren hat er den Grimme-Preis erhalten, Deutschlands bedeutende Fernsehauszeichnung. Für seinen Auftritt ein Jahr zuvor bei der Verleihung der „Goldenen Kamera“. Zur Überraschung aller Gäste betrat er als Ryan Gosling die Bühne, holte sich die Auszeichnung für den besten Film („LaLa Land“) ab, in dem der echte Gosling Hauptdarsteller war, und verschwand wieder. Die Gaudi flog erst hinterher auf. Alle dachten, es sei der echte Schauspieler gewesen.

Ludwig Lehner mit seiner Freundin Christina Vogel in der „Barbie“-Fotobox. © Privat

Barbie-Film in den Kinos: Ryan-Gosling-Double Ludwig Lehner tritt als „Ken“ auf

Hinter dem Coup steckten die Fernsehkomiker Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf, die die Geheimaktion für ihre Sendung „Circus HalliGalli“ zusammen mit Ludwig Lehner vorbereitet und dann durchgeführt hatten. Später veröffentlichten sie in ihrer Sendung unter dem Titel #GoslingGate die Wahrheit. Dafür gab’s den Grimme-Preis. Das Institut schrieb damals dazu: „Die Jury attestiert der Sonderausgabe der Show gleichermaßen packendes Unterhaltungsfernsehen im gewohnten Stil der Sendung wie auch bitterböse Medienkritik.“



Seither ist Ludwig Lehner in seiner Freizeit als Ryan-Gosling-Double unterwegs, wird für Partys und Veranstaltungen gebucht. Und jetzt ist er durch den aktuellen Kinofilm auch noch „Ken“. Barbies bester Freund. Lehners echte Freundin heißt aber nicht Barbie, sondern Christina Vogel, die ihn bei Auftritten begleitet.

