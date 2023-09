Schreck am Kindergarten: Schlange gefunden

Von: Josef Ametsbichler

Schnappschuss am Waldkindergarten Poing: Diese orange-braune Kornnatter fand ein Erzieher im Unterholz - Polizei und Feuerweher fingen das harmlose Tier ein. © privat

Eine 1,20 Meter lange orange- und braunfarbene Schlange hat am Waldkindergarten in Poing (Kreis Ebersberg) für Aufregung gesorgt.

Poing - Es ist ein Fund, bei dem jeder wohl erst einmal zusammenzuckt: Am Donnerstag, 7. September, wurde der Polizei durch einen Erzieher eine ca. 1,20 m lange und orange- und braunfarbene Schlange in der Nähe des Poinger Waldkindergartens mitgeteilt.

Polizei und Feuerwehr fangen Schlange am Kindergarten - Vermutlich war sie ausgesetzt worden

Die Polizei Poing sowie die Feuerwehr Poing fingen im Anschluss das Tier gemeinsam ein. Bei der Schlange handelte es sich um eine nordamerikanische Kornnatter, welche vermutlich in der Nähe des Fundortes ausgesetzt wurde

Kornnatter kommt in Reptilien-Auffangstation - Tier gilt als ungiftig und ungefährlich

Die Kornnatter wurde im Anschluss durch die Polizeiinspektion Poing zur Reptilienauffangstation nach München gebracht. Das Tier gilt als ungiftig, die Polizei geht davon aus, dass die Schlange insgesamt ungefährlich war.

So kommt der Landkreis Ebersberg ganz am Ende doch noch zu einem „Sommerloch-Tier“ - nachdem keine Schnappschildkröte am Badesee, keine ausgebüxte Kuh und schon gar kein angeblicher Löwe im Unterholz Schlagzeilen machten. Zum Glück für alle Beteiligten war es eine aufregende, aber harmlose Entdeckung.

Ganz anders als in Österreich, wo zuletzt nach einer hochgiftigen Spinne gesucht wurde, die besonders für Männer unangenehm werden kann - oder in einer italienischen Kleinstadt wo ein Elefant tatsächlich in der Innenstadt unterwegs war und, wenn schon keinen Porzellanladen, immerhin einen Supermarkt besuchen wollte.

