Gegen den Fachkräftemangel: Kinderland Poing bildet selbst aus

Die Kinderland PLUS gGmbH Poing bietet jetzt ein Ausbildungsprogramm an.

Eigener Campus

Von Armin Rösl schließen

Die gemeinnützige Kinderland PLUS GmbH aus Poing hat einen eigenen Campus für Fort- und Weiterbildungen eröffnet. Hier kann man sich zu Kita-Ergänzungskräften qualifizieren.

Poing – Um dem Mangel an Personal in Kindertagesstätten entgegenzuwirken, bietet die gemeinnützige Kinderland PLUS GmbH mit Sitz in Poing erstmals die Möglichkeit zur Qualifizierung von Ergänzungskräften an. Dies geschieht im neu gegründeten Kinderland Campus, dem Fortbildungsinstitut der Kinderland PLUS gGmbH. „Mit einem neuen berufsbegleitenden Qualifizierungskonzept, welches aus drei Blöcken besteht, sollen passgenaue und aufeinander aufbauende Weiterbildungswege von der Assistenzkraft über die Ergänzungskraft bis hin zur Fachkraft mit staatlicher Anerkennung und Anschlussfähigkeit an die berufliche Bildung ermöglicht werden“, schreibt das Kinderland in einer Pressemitteilung. Die erste Ausbildungsreihe startet am 1. Februar, Anmeldeschluss ist Montag, der 16. Januar.



Poing: Ausbildungsreihe startet am 1. Februar, Anmeldung bis 16. Januar

Für das Modul der Ergänzungskraft-Qualifizierung, das vom Kinderland Campus angeboten wird, werden 200 Unterrichtseinheiten verteilt auf den Zeitraum Februar 2023 bis Januar 2024 im Blended-Learning-Format (Präsenz/Online/selbstgesteuertes Lernen) veranschlagt, informiert Kinderland PLUS. „Neben bekannten Fortbildungsmethoden kommen Instrumente wie Video-Feedback oder kollegiale Fallberatung zum Einsatz. Die Teilnehmenden arbeiten parallel in einer Kita und können mit Beginn der Weiterbildung in den Anstellungsschlüssel gerechnet werden – ein großer Vorteil für die Träger.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)



Kursleiterin ist Nina Bergs, Erzieherin und studierte Kindheitspädagogin mit langjähriger Erfahrung als Leitung und Fachberatung. Laut Kinderland PLUS ist dies derzeit das einzige Kursangebot dieser Art im Raum München, Ebersberg und Erding. Die Qualifizierungsmaßnahme findet im Rahmen des Fachkraftgewinnungskonzepts der bayerischen Staatsregierung statt.



Infos und Anmeldung Weitere Informationen zu Zugangsvoraussetzungen, Inhalten und Terminen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung sind auf der Kinderland Campus Website unter www.kinderland-campus.de zu finden. Mehr zum kompletten Qualifizierungsprogramm der Staatsregierung unter www.kita-fachkraefte-bayern.de.

Die Kinderland PLUS gGmbH hat eigenen Angaben zufolge derzeit rund 370 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und betreibt 22 Kindertagesstätten in den Landkreisen Ebersberg und Erding. Dazu gehören Naturkindergärten, bilinguale Einrichtungen und Sprach-Kitas. Darüber hinaus begleitet Kinderland PLUS als Kooperationspartner von Schulen deren Ausbau des Ganztagsangebots.



Kinderland PLUS betreibt 22 Kindertagesstätten

Kinderland Campus hat sich als Aufgabe die Fort- und Weiterbildung von Pädagoginnen und Pädagogen der Kinderland PLUS gGmbH gesetzt. Das Campus-Projekt unterstützt die Leitungen und Teams der einzelnen Kitas, bietet regelmäßige Fortbildungen an sowie Impuls-Workshops, anerkannte Leitungsqualifizierungen, Beratung bei der Auswahl und Unterstützung bei der Organisation von Weiterqualifizierungen sowie Unterstützung bei Teamtagen in den Einrichtungen. Ein weiterer Aspekt ist die Vernetzung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der einzelnen Kitas. Leiterin des Kinderland-Campus ist Angela Marella.



Das erste Projekt der neu eingerichteten zentralen Fort- und Weiterbildungsstelle ist die Qualifizierung von Ergänzungskräften. Diese richtet sich an interessierte pädagogische Assistenzkräfte und Quereinsteigerinnen bzw. Quereinsteiger.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.