Kreisstraße Grub - Parsdorf: Geh- und Radweg wieder erreichbar

Fußgänger und Radler können jetzt die Kreisstraße vom Hartgassenweg aus wieder queren und so auf den Geh- und Radweg gelangen.

Leitplanke abgebaut

von Armin Rösl schließen

Aufatmen bei Radfahrern und Fußgängern. Vom Hargassenweg kann man jetzt wieder bequem auf den Radweg entlang der Kreisstraße Grub - Parsdorf kommen. Dafür hat das Straßenbauamt eine Maßnahme ergriffen.

Grub/Parsdorf – Und plötzlich tut sich eine Lücke auf: Die neue Leitplanke entlang der Kreisstraße EBE 17, zwischen Grub und Parsdorf/A 94, ist jetzt an einer bestimmten Stelle geöffnet. An jener, an der sich gegenüber ein Feldweg (Bezeichnung: Hartgassenweg) von/nach Angelbrechting bzw. Gruber Taxet befindet.

Als die Kreisstraße in den Sommerferien 2020 im Zuge der Erschließung des neuen großen Gewerbegebiets mit BMW und KraussMaffei erweitert und neu asphaltiert worden ist, wurde entlang des Geh- und Radwegs auf der Westseite die Leitplanke durchgezogen. Was bedeutete, dass Spaziergänger und Radfahrer vom Feldweg gegenüber nicht mehr ohne Hindernis auf den Geh- und Radweg gelangten.

Leitplanke geöffnet

Das ist jetzt seit ein paar Tagen wieder möglich: Die Leitplanke wurde geöffnet. Wie Poings Bürgermeister Thomas Stark in der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend berichtete, hätten sowohl das Vaterstettener als auch das Poinger Rathaus immer wieder nachgehakt und auf die Situation hingewiesen. Letztendlich mit Erfolg.

Auf Nachfrage unserer Zeitung im Oktober 2020 äußerte sich das zuständige Staatliche Bauamt Rosenheim noch wie folgt: „Einer Öffnung der passiven Schutzeinrichtungen an der Kreisstraße EBE 17, auf Höhe Angelbrechting, kann seitens des Staatlichen Bauamtes Rosenheim nicht zugestimmt werden, da sie den Eindruck einer sicheren Querungsmöglichkeit für Radfahrerinnen und Radfahrer erwecken würde.“

Querung ist aber nicht ungefährlich

Eine ungeregelte Querung der Straße könne „nicht als sicher betrachtet werden“. Die Verwaltungen Vaterstetten und Poing, zwischen denen die Kreisstraße verläuft, haben laut Stark dennoch nicht locker gelassen. Mit Erfolg.

Laut Auskunft des Staatlichen Bauamts fahren auf der EBE 17 im Bereich zwischen Grub und Parsdorf täglich durchschnittlich fast 10 770 Fahrzeuge. Der Anteil des Schwerlastverkehrs beträgt 4,6 Prozent (495 Fahrzeuge). Diese Zahlen werden mit Eröffnung des Gewerbegebietes steigen, schätzt das Staatliche Bauamt Rosenheim.