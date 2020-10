Poings Drei-Schichten-Plan

Wer sich wundert, warum in Poing derzeit Bäume und Sträucher teils mit schwerem Gerät gestutzt oder gefällt werden: Die Verwaltung hat jetzt die Gründe erläutert.

Herbstzeit, Gehölzpflegezeit. In Bereichen von öffentlichen Flächen in der Gemeinde Poing geschah dies bzw. geschieht dies immer wieder unter Einsatz von größeren Geräten. Weil immer wieder Bürgerinnen und Bürger im Rathaus nachfragen und manchmal gar Baumfrevel mutmaßen, erläuterte Bauhofleiter Ludwig Mayr im Auftrag von Bürgermeister Thomas Stark Sinn und Zweck der Pflegemaßnahmen, die jetzt und im Winterhalbjahr durchgeführt werden.

Poing: Leichteres Arbeiten mit schwerem Gerät

In den vergangenen Tagen seien ein Mobilbagger mit Fällgreifer und Astsäge eines externen Dienstleisters eingesetzt worden. Beispielsweise am Rande der Kleingartenanlage am Westring. „Anstatt sich beim Schneiden von Bäumen und Sträuchern mit Handsägen und Heckenscheren abzumühen, können die hydraulischen Astsägen Wegesränder in kürzester Zeit von überstehenden Ästen und Strauchwuchs entfernen“, erklärte Mayr.

Feldweg wird wieder hergerichtet

Mit dem Fällgreifer sei es möglich, Bäume zu fällen, kontrolliert herunterzuholen, zu sammeln oder abzutransportieren. Mayr: „Alles in einem Arbeitsgang und mit derselben Maschine unter Schonung des übrigen Gehölzbestandes.“ Aufgrund des derzeit aufgeweichten Bodens habe die Maschine allerdings Spuren hinterlassen, wie beispielsweise am Westring – diese werden laut Bauhofleiter beseitigt, sobald es wieder etwas trockener wird.

Poing: Drei-Schichten-Plan im Einzelnen:

Zur Gehölzpflege im Reuterpark, im Bergfeldpark sowie an öffentlichen Flächen (beispielsweise an Straßen oder Parkplätzen) erläuterte Ludwig Mayr generell: „Um das vom Landschaftsarchitekten geplante Raumkonzept und die dahinterstehende Zweckbestimmung langfristig zu bewahren, muss kontinuierlich in den Gehölzbestand lenkend eingegriffen werden.“ Mittel- bis langfristig werde ein dreistufiger Gehölzaufbau angestrebt:

• Unterschicht aus natürlicher Ansamung und Stockausschlägen, in deren Schutz sich Jungwuchs ansiedeln kann, und aus der nach Lichtungshieben die Entwicklung der Mittelschicht erfolgt.

• Mittelschicht aus kräftig gewordenem Jungwuchs nach Entnahme zu dicht stehender Bäume zur Herausbildung von zukunftsträchtigen Bäumen für die Oberschicht und kontinuierlicher Ausbildung der Unterschicht.

• Oberschicht nach weiteren Hieben aus malerisch gewachsenen Altbäumen, die aber nicht geschlossen sein darf, um den anderen Schichten Licht und Luft zu erhalten und eine ausgeprägte Strauchschicht zu erzielen.

Zum Schluss der Erläuterungen wiesen Bürgermeister Stark und Bauhofleiter Mayr ausdrücklich auf folgendes hin: „Wenn im Winterhalbjahr Eingriffe in den Baum- und Gehölzbestand stattfinden, so ist dies kein Baumfrevel, sondern Bestandteil der fachlichen Grünanlagenpflege.“ Dies gelte auch für die aktuellen Maßnahmen am Versickerungsbecken im Bereich Westring/Bergfeldstraße.