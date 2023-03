Gelting: „Nachwuchsmusi“ statt Jugendkapelle

Von: Armin Rösl

Teilen

Gruppenbild mit Urkunden: Die geehrten Mitglieder der Musikkapelle Gelting mit der Vorsitzenden Anke Hierl (li.) und Dirigent Edoardo Pirozzi (re.). Vordere Reihe v.li.: Franziska Schwarz, Bettina Sterzer, Thomas Widmann, Irmgard Schötz und Hildegard Haun. Mittlere Reihe v.li.: Maria Gruber, Stephanie Schuler, Bastian Maucher, Katharina Kinshofer und Michael Strasser. Hintere Reihe v.li.: Tim Huber, Isabell Diefenthaler, Rosalie Diefenthaler, Karin Waldinger, Karoline Eberhart und Agathe Strasser. © georg rittler

Die gemeinsame Jugendkapelle Gelting-Poing gibt es nicht mehr. Nachdem die Musikkapelle Poing die Kooperation mit der Musikkapelle Gelting im Bereich der Jugendarbeit zum Jahresende aufgekündigt hat, ist der Nachwuchs nun ausschließlich unter dem Dach der Musikkapelle Gelting unterwegs.

Gelting – Mit neuem Namen: „Geltinger Nachwuchsmusi“. Dirigentin bleibt Christine Westermair. Diese Neuerung verkündete die Vorsitzende der Musikkapelle Gelting, Anke Hierl, bei der Jahreshauptversammlung. Die Jugendkapelle habe bereits eine neue Besetzung, nachdem viele Musikerinnen und Musiker in die Hauptkapelle nachgerückt sind. Das nun leichtere Spiel-Niveau der Geltinger Nachwuchsmusi soll jungen Musikanten den einfacheren Einstieg ermöglichen zum Sammeln von ersten Orchestererfahrungen.

„Spielreiches Jahr“

In der Mitgliederversammlung berichtete Hierl über Konzerte, Auftritte und Veranstaltungen im vergangenen Jahr. Nach noch verhaltenem Beginn wegen Corona habe sich 2022 „zu einem spielreichen Jahr entwickelt“. Anhand von Bildern, die auf einer Leinwand gezeigt wurden, erinnerte die Vorsitzende unter anderem an den Maibaum vom Burschenverein Pliening, das Standkonzert für den Wagner-Verband München, das Benefiz-Standkonzert in Landsham und Pliening für ukrainische Mitbürger, den Trachten- und Schützenzug zum Münchner Oktoberfest, das erste große Konzert des neuen Dirigenten Edoardo Pirozzi sowie an verschiedene Anlässe in kleiner Besetzung, wie bei Geburtstagsfeiern, Hochzeiten und Beerdigungen. „Insgesamt hatten wir 95 Termine, davon 44 Proben, 40 Auftritte und den einen und anderen Sitzungs- oder Fortbildungstermin.“

Vorstand entlastet

Im Anschluss präsentierte Schatzmeisterin Martina Lex ein positives Ergebnis, sodass die Versammlung die Vorstandschaft einstimmig die Entlastung erteilte.

Vorschau bis zur Wiesn

In der Vorschau auf das laufende Jahr nannte Vorsitzende Anke Hierl einige bereits feststehende Termine wie das Maibaumaufstellen in Gelting (30. April) und in Anzing (1. Mai), das Jubiläum der Stockschützen Landsham (13. Mai), den Volksfesteinzug in Vaterstetten (15. Juni), Benefizkonzert in Pliening (23. Juli) und den Trachten- Schützenzug zur Wiesn (17. September).

Die Vorsitzende ehrte zudem langjährige aktive Mitglieder. Zehn Jahre in der Musikkapelle Gelting sind Isabell Diefenthaler (Tuba), Rosalie Diefenthaler (Querflöte), Maria Gruber (Querflöte), Tim Huber (Saxofon) und Bettina Sterzer (Waldhorn). Die Musiker-Ehrennadel in Bronze des Musikbundes von Ober- und Niederbayern (MON) für 15 Jahre aktives Musizieren erhielt Karoline Eberhart. Für 25 Jahre mit der silbernen Ehrennadel ausgezeichnet wurden Katharina Kinshofer, Bastian Maucher, Andrea Röckenschuss, Stephanie Schuler, Michael Strasser, Agathe Strasser und Karin Waldinger. Außerdem erhielten Thomas Widmann, Hildegard Haun, Hermann Hagn, Margarete Seiderer, Irmgard Schötz und Franziska Schwarz eine Urkunde der Musikkapelle Gelting für 20 Jahre Mitgliedschaft.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.