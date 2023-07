Poing gießt jetzt mit Regenwasser

Von: Armin Rösl

Zum Gießen von Bäumen am Straßenrand verwendet die Gemeinde Poing jetzt Regenwasser. © rm

Die Gemeinde Poing hat eine Alternative gefunden für die öffentliche Bewässerung von Bäumen und Grün: Sie verwendet jetzt Regenwasser.

Poing – Die Gemeinde Poing verwendet zum Gießen für sämtliches Straßenbegleitgrün sowie alle Bäume an öffentlichen Straßen und in den Parks seit Kurzem ausschließlich Regenwasser. Das gab die Verwaltung jetzt in der Gemeinderatssitzung bekannt. Das Wasser wird aus dem Regenrückhaltebecken unterhalb des Abenteuerspielplatzes am Endbachweg, neben dem Baubetriebshof, entnommen. Hierfür hat die Gemeinde beim Landratsamt Ebersberg einen Antrag gestellt, der genehmigt wurde, informierte Bauhofleiter Gerhard Gebetsroither in der Sitzung.

Er berichtete, dass jährlich etwa 800 Kubikmeter Wasser (entspricht rund 800 000 Liter) für das Straßenbegleitgrün notwendig sind. Zum Vergleich: ein Schwimmbecken mit 50 Metern Länge, 25 Metern Breite und 2 Metern Tiefe fasst etwa 2500 Kubikmeter (= 2,5 Millionen Liter).

Regenrückhaltebecken wird genutzt

Um die erforderliche Menge Wasser aus dem Regenrückhaltebecken entnehmen zu können, wurde darin eine Tauchpumpe eingebaut, erläuterte Gebetsroither in der Sitzung. Zudem sei das Becken komplett gereinigt worden. Wasserproben und eine Vorratsabmessung im August 2022 hätten ergeben, dass selbst in der trockensten Zeit des Jahres 200 Kubikmeter Regenwasser vorhanden waren.

Bis vor Kurzem hatte die Gemeinde Poing mit herkömmlichem Wasser aus dem Trinkwassernetz gegossen. Auf einen gemeinsamen Antrag der Gemeinderatsfraktionen CSU Aktive Bürger und SPD-Bürgerliste hin hat die Verwaltung mögliche Alternativen geprüft. Und im Regenwasserrückhaltebecken gefunden. Daraus wird jetzt das Gießwasser entnommen.

Allerdings, und als einzige gemeindliche Liegenschaft, nicht für die Rasenplätze im Sportzentrum. Den Tagesverbrauch zur Bewässerung der Rasenflächen pro Gießvorgang schätzt der Bauhof auf circa 185 000 Liter. Das hierfür verwendete Trinkwasser wird größtenteils über fest installierte Rasensprenger verteilt. Bauhofleiter Gerhard Gebetsroither stellte in der Gemeinderatssitzung verschiedene Szenarien und Berechnungen vor, ob beispielsweise der Bau einer Regenwasser-Gewinnungsanlage oder einer Regenwasserzisterne sinnvoll wäre. In beiden Fällen sei man zum Ergebnis gekommen: nein.

Die Kosten für eine Regenwasser-Gewinnungsanlage mit allen Grab- und Rohrverlegungsarbeiten schätzt der Bauhof auf rund 50 000 Euro. Diese würden in keinem wirtschaftlichen Verhältnis zum Trinkwasser-Einsparungspotenzial stehen. Für diese Variante müsste das Regenwasser von den Dächern der Dreifachturnhalle, des Multifunktionsraums und der Gaststätte gesammelt werden.

Eine Regenwasserzisterne ist laut Gebetsroither ebenfalls nicht zielführend, wegen der Kosten für den Brunnen sowie für den Bau für dann notwendige Erdtanks. Hier reicht die Kostenschätzung auf bis zu 1,7 Millionen Euro.

Grundwasserbohrungen waren erfolglos

Um Grundwasser zum Gießen der Rasenplätze nutzen zu können, müsste ein Brunnen gebohrt werden. Wie der Bauhofleiter berichtete, wurden im Jahr 2014 Probebohrungen durchgeführt – allerdings ohne Erfolg.

Nach der Prüfung von weiteren Alternativen – darunter geklärtes Abwasser der Kläranlage Neufinsing, was aufgrund der minderen Wasserqualität und des hohen Aufwands an Transport ebenfalls nicht möglich ist – kommt der Bauhof zum Ergebnis: „Hinsichtlich der Bewässerung des Sportzentrums gibt es leider derzeit keine wirtschaftlich sinnvolle Lösung.“

