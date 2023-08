Klimabericht: Poing spart immer mehr CO2 ein

Von: Armin Rösl

Aktionen wie Stadtradeln in Poing (hier 2021) tragen zur CO2-Einsparung bei. © Archiv

Der Klima- und Umweltschutzbericht 2022 zieht eine positive Bilanz für die Gemeinde Poing und will an den gesetzten Zielen festhalten.

Poing – Mit 20 Prozent Anteil erneuerbaren Energien am Endenergieverbrauch liegt die Gemeinde Poing eigenen Daten zufolge über dem landkreisweiten (14,5 Prozent) und über dem bundesweiten (19,3 Prozent) Durchschnitt. Das geht aus dem Umwelt- und Klimaschutzbericht 2022 hervor, den die Verwaltung in der letzten Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause vorgestellt hat. Wie der Landkreis Ebersberg, hatte sich auch Poing vor zehn Jahren zum Ziel gesetzt, bis 2030 unabhängig von fossilen und endlichen Energieträgern zu werden. Der Landkreis hat dieses Ziel vor Kurzem revidiert, weil es nicht zu erreichen sei (wir berichteten). Einen ähnlichen Beschluss gab es in der Poinger Sitzung nicht.

Bauamtsleiterin Christine Wirth stellte den Bericht vor und zeigte an Beispielen auf, was die Gemeinde in Sachen Klimaschutz und Energieeinsparung tut. Die Teilnahme an der jährlichen Aktion Stadtradeln (Dauer: drei Wochen) beispielsweise habe 7369 Tonnen an CO2 eingespart. Das ganze Jahr über bietet die Gemeinde außerdem für Bürgerinnen und Bürger seit Kurzem zwei Lastenfahrräder zur kostenlosen Ausleihe an, um zum Fahrradfahren zu motivieren. Vor über drei Jahren startete die Gemeinde dieses Angebot mit einem Lastenfahrrad. Im Jahr 2022 wurde dieses bis Juli 33-mal ausgeliehen, berichtete Wirth. Danach befand es sich für den Rest des Jahres in der Werkstatt und konnte letztendlich nicht mehr flottgemacht werden. Seit Mai diesen Jahres stehen zwei neue Fahrräder zur Verfügung.

Leihräder und Elektromobilität

Ebenfalls für mehr Motivation zum Umstieg vom Auto aufs Fahrrad gibt es seit Dezember 2021 drei Stationen mit MVG-Leihrädern. Hier gab es laut Verwaltung im Jahr 2022 479 Ausleihen. Meistens würden sie nachmittags und an Sonntagen genutzt, und insbesondere in den Sommermonaten.

In Sachen Mobilität hat die Gemeinde Poing seit dem 22. November 2022 zehn E-Ladesäulen für E-Autos in Betrieb genommen. Jede Säule verfügt über zwei Ladepunkte mit je elf Kilowatt zum Laden.

Als weitere Maßnahmen, Projekte und Aktionen sind im Umwelt- und Klimaschutzbericht aufgeführt das Repair-Café, die Versorgung mit Fernwärme in weiten Teilen von Poing-Nord sowie in Bereichen in Poing-Süd und die geplante Erweiterung des Fernwärmenetzes, ein möglicher Windrad-Standort im Bereich des Gruber Taxets, Nutzung von Dachflächen für erneuerbare Energien.

Am Ende des Berichts werden beispielhaft zwei Großprojekte von Firmen/Institutionen in Sachen Photoltaik (PV) beschrieben. Zum einen eine der größten Firmen-PV-Anlagen auf den Dächern der Firma Canon Production Prining Germany GmbH.

Darüber hinaus betreibt Canon am Standort Poing unter anderem E-Ladestationen, Wärmepumpen und eigene Blühwiesen.

Zum anderen die Agri-PV-Anlage auf dem Gelände der Bayerischen Staatsgüter in Grub. Der Spatenstich für das bayernweit größte Forschungsprojekt zu Agri-PV-Anlagen an der Kirchheimer Straße fand am 28. Juni statt. Untersucht werden soll, ob und wie eine doppelte Ernte auf Ackerflächen möglich ist: Strom aus Sonnenergie gemeinsam mit dem Anbau von Kulturpflanzen.

Das Forschungsprojekt des Freistaats Bayern mit einem Investitionsvolumen von etwa 2,2 Millionen Euro ist auf mehrere Jahre angelegt. Auf einer sieben Hektar großen Ackerfläche werden etwa viereinhalb Hektar mit unterschiedlichen PV-Modulen belegt.

Insgesamt sollen etwa 2100 Module aufgebaut werden. Wie Bürgermeister Thomas Stark in der Gemeinderatssitzung außerdem sagte, sei der Baustart laut Staatsgut für Oktober geplant. Zuvor müsse die Fläche erst eingezäunt werden.

