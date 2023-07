Gemeinsam im Takt: Großes Tanzfest in Poing

Von: Armin Rösl

Im Pfarrheim Rupert Mayer wurde fleißig getanzt. © KBW Ebersberg

Über 60 Gäste sind zum Tanzfest des Kreisbildungswerks in Poing gekommen. Dort wurden die verschiedenen Gruppen im Landkreis vorgestellt.

Poing – Tanzen hält nicht nur Körper und Geist fit und gesund – tanzen macht auch Spaß und bietet die Möglichkeit der Begegnung, des gemeinsamen Erlebens sowie des Kennenlernens neuer Tänze und Kulturen. Hinzu kommt die Förderung der geistigen Beweglichkeit, Konzentration, Merkfähigkeit und das Training des Gleichgewichtsinnes – „allesamt Dinge, die gerade für Menschen in der 2. Lebenshälfte wichtig sind“, schreibt das Kreisbildungswerk (KBW) Ebersberg in einer Pressemitteilung. Die hat das kbw anlässlich des großen Tanzfests veröffentlicht, das am Samstagnachmittag im Pfarrheim Rupert Mayer in Poing stattgefunden hat.



Poing: Tanzen gut für Körper und Geist

Über 60 geladene Gäste waren gekommen, darunter nicht nur die Tanzkreise des KBW, sondern auch befreundete Tanzkreise. So konnten bestehende Kontakte gepflegt, neue Kontakte geknüpft, Erfahrungen ausgetauscht, das Netzwerk weiter ausgebaut und natürlich: getanzt werden. Organisiert wurde das Fest von den Tanzkreisleiterinnen mit Unterstützung des KBW. Die Teilnahme war kostenfrei.



Dank an alle Tanzleiterinnen. © KBW Ebersberg

„Tanzkreise haben im Angebot des KBW Ebersberg eine lange Tradition“, berichtet Andrea Splitt-Fischer, Geschäftsführerin des KBW. Die Tanzleiterinnen leiten diese bereits seit vielen Jahren und werden vom Bundesverband Erlebnistanz e.V. ausgebildet. Das Repertoire ist dabei so vielfältig und bunt wie das Leben selbst: neben Kreistänzen nach internationalen Vorbildern, Square- und Line-Dance bis hin zu Paar- und Gesellschaftstänzen ist für alle etwas dabei.



Diemut Genal, 2. KBW-Vorsitzende und selbst leidenschaftliche Tänzerin, bedankte sich bei allen Leiterinnen für ihr Engagement, die langjährige Zusammenarbeit und die Organisation des Tanzfestes.



Dank an alle Tanzleiterinnen

„Tanzen hält fit, nicht nur körperlich, sondern auch geistig und seelisch – dies gilt gleichermaßen für Tanzleiter und Teilnehmer“, ist Renate Tappe überzeugt. sie ist seit 1994 Tanzleiterin beim KBW und außerdem in der Aus- und Weiterbildung tätig.



Hella Hupfer, die seit 2001 die Tanzkreise in Ebersberg und Grafing leitet, berichtet begeistert: „Tanzen ist für mich Begegnung, Erlebnis, in froher Gemeinschaft mit Gleichgesinnten. Einfach Einssein im Rhythmus der Musik.“

Auch in Forstinning treffen sich seit 2005 am Dienstagnachmittag Tanzfreudige unter der Leitung von Sigrid Berndt und Monika Neubauer: „Dass gemeinsames Tanzen Körper und Geist fit hält sowie einen Beitrag zum lebenslangen Lernen und zum gesunden, aktiven Altwerden leistet - das erfahren wir wöchentlich in unserer Gruppe.“



In Poing leitet Nani Gramich den Tanzkreis seit 2016 und unterstützt auch die Tanzkreise in Ebersberg und Grafing. Für sie ist tanzen nicht nur Hobby, sondern auch der beste Sport, bei dem man ohne jeden Druck doch so viel erreichen kann, sagt sie. Neben dem körperlichen Training stehe der soziale Kontakt mit anderen Menschen im Fokus. Doch das Wichtigste sei, dass mit Spaß und Freude zusammen getanzt und gelacht wird. Für Margot Korhammer, Tanzkreisleiterin in Baldham seit 1999, stehen ebenfalls Lebensfreude, körperliche und geistige Fitness im Vordergrund.



Was es auch gibt: dass aus manch langjähriger Kursteilnehmerin selbst eine Tanzleiterin wird. Wie Yvonne Stegemann, die nach 15 Jahren tanzen im Tanzkreis selbst die Ausbildung zur Tanzleitung absolvierte: „Tanzen bedeutet für mich die schönste Form von Bewegung und Begegnung mit Gleichgesinnten“.



Die Tanzkreise des KBW im Landkreis Ebersberg und ihre Bezeichnungen im Einzelnen: „Erlebnistanz“ mit Renate Tappe in Markt Schwaben, „Tanz mit“ mit Sigrid Berndt und Monika Neubauer in Forstinning, „Tanzen in der Lebensmitte“ mit Nani Gramich in Poing, „Tanzen am Vormittag“ mit Hella Hupfer und Nani Gramich in Ebersberg, „Tanz mit uns“ mit Hella Hupfer und Nani Gramich in Grafing, „Tanzen am Nachmittag“/ „Tanzen am Abend“ mit Margot Korhammer in Vaterstetten und „Kreistanzen“ mit Vera Sternischa in Zorneding.



Kontakt und Infos:

Interessierte erfahren mehr über die verschiedenen Tanzgruppen beim Kreisbildungswerk Ebersberg, unter Telefon (08092) 85079-0; oder E-Mail schreiben an info@kbw-ebersberg.de.

