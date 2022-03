Gerettet: Poinger Verein holt Nonnen und Mädchen aus der Ukraine

Von: Robert Langer

Geschafft: Zwei Nonnen und Mädchen aus der Ukraine mit Fahrern und Begleitpersonen des Vereins. Gefahren wurden sie mit einem kleinen Mannschaftsbus der SpVgg Unterhaching sowie dem Neunsitzer-Bus der Gemeinde Poing. © Privat

Mitglieder des Poinger Vereins OstEuropaHilfe haben zwei Nonnen und acht Mädchen aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine gerettet. Jetzt sind sie privat in Poing untergebracht.

Poing – An der Grenze zu Ungarn haben Mitglieder des Poinger Vereins OstEuropaHilfe zwei Nonnen und acht Mädchen aus der Ukraine abgeholt. Sie werden zunächst in Privatunterkünften in Poing betreut, informiert der Verein. Gefahren wurde mit dem Neunsitzer-Bus der Gemeinde Poing sowie einem Kleinbus der SpVgg Unterhaching.

Der Verein hat seit vielen Jahren Kontakt zu einem Mutter-Kind-Haus in Ivano Frankivsk in der Westukraine, das von katholischen Nonnen geleitet wird. Ihr Wohnhaus sowie ein Teil einer Schule liegt in der Nähe eines Flugplatzes, der von Russen angegriffen wurde. Die Nonnen waren mit den Mädchen aus der Schule in die Berge geflüchtet, teilt der Verein mit.

Die OstEuropaHilfe sammelt Hilfsgüter für die Ukraine bzw. für jene Menschen, die von dort geflüchtet sind. Im Hof des Bauunternehmens Lanzl an der Hauptstraße 7 steht ein Container bereit. Benötigt werden insbesondere Isomatten, Schlafsäcke, Decken, Bettwäsche, Hygienartikel, warme Kleidung, haltbare Lebensmittel und medizinische Verbandsmittel sowie nicht verschreibungspflichtige Schmerzmittel.

