Gertraud Bamberg 30 Jahre bei der Gemeinde Poing: „Ich hätte es nicht besser erwischen können“

Von: Armin Rösl

Gertraud Bamberg arbeitet seit 30 Jahren bei der Gemeinde Poing und leitet die Bücherei. © dz

Gertraud Bamberg zählt sich selbst zu den „Dinosauriern“ in der Gemeindeverwaltung. Seit 30 Jahren arbeitet sie in Poing, seit knapp zehn Jahren leitet sie die Bücherei.

Poing – Es war eine Freundin, die Gertraud Bamberg vor gut 30 Jahren darauf aufmerksam gemacht hat, dass in der Gemeinde Poing eine Stelle ausgeschrieben ist. Die gebürtige Mühldorferin bewarb sich – und zählt sich heute augenzwinkernd zu den „Dinosauriern in der Gemeinde“, wie sie sagt. Die 52-jährige hat jetzt ihr 30-jähriges Dienstjubiläum gefeiert, seit neun Jahren leitet sie die Gemeindebücherei. Die feiert nächstes Jahr ihren 60. Geburtstag – dann ist Bamberg genau zehn Jahre deren Chefin. „Ich hätte es nicht besser erwischen können“, sagt sie. „Ich habe eine schöne Arbeitsstätte und fühle mich hier sehr wohl.“



Poing: Von der Kämmerei in die Bücherei

Seit genau vier Jahren befindet sich die Bücherei an der Marktstraße (schräg gegenüber vom Seniorenzentrum). Im März 2018 wurde sie dort neu eröffnet, nachdem der alte Standort geschlossen und abgerissen worden war (die Bücherei befand sich im alten Gebäude der Grundschule an der Karl-Sittler-Straße in Poing-Süd). Eng ist’s dort hergegangen, in den neuen Räumlichkeiten ist mehr Platz und es kommen mehr Leute, berichtet Gertraud Bamberg. Insbesondere Familien aus den Neubaugebieten von Poing-Nord. „Man merkt, dass die jetzige Lage zentral ist.“

Im Jahr 2021 hatte die Bücherei (in der es auch Spiele, CDs und DVDs gibt) 1374 aktive Leserinnen und Leser, viele davon Kinder. Auf Platz 1 der Ausleihen steht nicht überraschend die „Biene Maja“ – allerdings nicht als Buch, sondern als Tonie-Hörbuch. Tonies sind kleine Figuren, in denen Hörbücher abgespeichert sind, die zuhause abgespielt werden, wenn man sie auf eine entsprechende Tonie-Box setzt.



Öffnungszeiten Montag, Dienstag und Donnerstag: 15 bis 19 Uhr

Mittwoch: 10 bis 12 Uhr und 15 bis 20 Uhr

Freitag: 10 bis 15 Uhr.

Als Gertraud Bamberg vor 30 Jahren im Poinger Rathaus angefangen hat, hörte man Hörbücher noch auf Schallplatten oder CDs. Begonnen hat die damals 22-jährige Justizassistentin in der Kämmerei (nachdem sie im Amtsgericht München schon in der Abteilung Oberkasse tätig gewesen war), nach der Elternzeit wechselte sie 2009 in die Bücherei. „Ich hatte schon immer eine Affinität zu Büchern und lese gerne, vor allem Krimis“, erzählt sie. Als „eines der besten Bücher, die es gibt“ nennt sie den „Medicus“ von Noah Gordon. „Weil es einen in seinen Bann zieht.“ Aktuell liest sie die Neuerscheinung „Via Torino“ von Aja Leuthner.



Wieder Leben in der Bücherei Poing

Ob sie als Leiterin alle Bücher in der Bücherei gelesen hat oder haben muss? „Nicht wirklich“, antwortet sie lächelnd. „Aber als Leitung sollte man schon wissen, wo was steht.“ Das zeigt sie mit ihrem Team regelmäßig Kindern, wenn Kindergartengruppen und Schulklassen zu Besuch kommen. Während der Corona-Pandemie war das so gut wie nie der Fall, jetzt aber gehe es wieder los. Darauf freue sie sich sehr, denn eine Bücherei soll Begegnungsstätte sein: in Ruhe stöbern, sich mal hinsetzen und etwas lesen (auch Zeitschriften), mit anderen ins Gespräch kommen. „Lesen ist Leidenschaft“, sagt Leiterin Gertraud Bamberg.

