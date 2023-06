Geschichten, die unter die Haut gehen: Poings evangelischer Pfarrer startet Tattoo-Aktion

Von: Armin Rösl

„Kirche darf auch unbürgerlich sein“: Pfarrer Michael Simonsen in Poings evangelischer Christuskirche. © Johannes Dziemballa

Poings evangelischer Pfarrer Michael Simonsen ist selbst tätowiert, jetzt sucht er Tattoos und ihre Geschichten dazu für eine Ausstellung. Arbeitstitel: „Was uns unter die Haut geht“.

Poing – Was Menschen aus aller Welt seit über 700 in Jerusalem machen, hat im Februar diesen Jahres auch Poings evangelischer Pfarrer Michael Simonsen getan: Er hat sich ein Pilger-Tattoo stechen lassen. Auf Hebräisch steht auf seinem linken Oberarm ein Spruch aus dem Buch Jesaja: „Ihr sollt in Freude ausziehen und in Friede geleitet werden.“ Auffälliger ist das Tattoo, das Simonsen seit fünf Jahren auf seinem Unterarm trägt: Ein Abbild der Statue des Heiligen Michael vor der evangelischen Hauptkirche Sankt Michaelis (volkstümlich: Michel) in Hamburg, die den Erzengel als Sieger im Kampf mit dem Teufel darstellt. „Ich habe die Statue schon als Kind schön und beeindruckend gefunden: das Gute siegt über das Böse“, erzählt Simonsen. Der 47-Jährige ist gebürtiger Hamburger, seine Heimatgemeinde war Sankt Michaelis. Seit zwölf Jahren ist er Pfarrer in Poing. „Heute sehe ich das Motiv als eine Auseinandersetzung zwischen dem guten und schlechten Leben.“



Den Erzengel Michael, wie er als Statue vor dem Hamburger Michel dargestellt ist, hat Simonsen auf dem linken Unterarm tätowiert. Im Hintergrund der Glockenturm der Poinger Christuskirche. © Johannes Dziemballa

Darf ein Pfarrer tätowiert sein? Diese Frage stelle sich nicht, antwortet Michael Simonsen. Vielmehr die Frage: Wie bürgerlich muss Kirche sein? Er sagt: „Kirche darf auch unbürgerlich sein.“ Tätowierungen haben in Hamburg eine lange Tradition, früher waren es vor allem die niederen Gesellschaftsschichten, darunter Seefahrer, die sich Tattoos haben stechen lassen. Meist stecken hinter den Tätowierungen Geschichten und Erinnerungen. Wie bei den Pilger-Tattoos.



Diese Geschichten und Erinnerung in Zusammenhang mit Tattoos interessieren den evangelischen Pfarrer. Unter dem Titel „Was uns unter die Haut geht“ hat er eine Aktion gestartet, die im nächsten Jahr in einer Ausstellung (sowohl in Präsenz, vermutlich in München, als auch auf einer eigenen Internetseite) ihren Abschluss haben soll. Mit Bildern von Tattoos und den Geschichten, die die Menschen dazu erzählen.



Am Oberarm trägt der Pfarrer auf Hebräisch den Spruch „Ihr sollt in Freude ausziehen und in Friede geleitet werden“ aus dem Buch Jesaja. © Johannes Dziemballa

Es müssen nicht zwingend religiöse Motive sein, sagt Simonsen. „Ich halte die Geschichten dahinter für religiös.“ Weil sie mit Gefühlen und Erinnerungen unterschiedlicher Art zu tun haben. So, wie die Michaelsstatue auf Simonsens Unterarm, wie das Pilger-Tattoo darüber. Das hat er sich im Tattoostudio Razzouk in der Altstadt von Jerusalem stechen lassen, das damit wirbt, das älteste Tattoo-Studio der Welt zu sein. Seit ca. 1300 stets als Familienbetrieb, die Kunst sei von Generation zu Generation weitergegeben worden. Pfarrer Michael Simonsen spricht von einer „uralten christlichen Tattoogeschichte“.



Michael Simonsen erläutert das Bild auf seinem Unterarm. © Johannes Dziemballa

Er verschweigt nicht, dass es im Alten Testament eine Stelle gibt, in der es heißt, dass Tätowierungen verboten sind. Weil Sklaven tätowiert waren, mit die niedrigste Gesellschaftsschicht. „Wir Evangelischen-Lutheraner aber lesen und verstehen die Bibel von Jesus her“, sagt Simonsen. Nach den vier Evangelien im Neuen Testament. Jesus habe sich auf alle Menschen eingelassen, Simonsen glaubt, dass Jesus es gut fände, wenn Menschen Erinnerungen, Geschichten, die sie bewegen, auch Glaubenszeugnisse unter der Haut tragen. Die Zeiten, dass Tattoos ausschließlich in Zusammenhang gebracht werden mit Kriminellen oder „Leuten aus dem Milieu“ seien in weiten, wenn auch nicht allen, Teilen der Welt vorbei.

Michael Simonsen erzählt, dass es einige Pfarrer gebe, die viel stärker als er tätowiert seien. Weil er Tattoos mag, hatte er die Idee zur Aktion und Ausstellung. Hierzu ist er noch auf der Suche nach einem Tätowierer bzw. Tattoo-Studio, der/das ihm bei der Beurteilung und Auswahl der Motive, die eingeschickt werden, unterstützt. Insbesondere mit Blick auf den künstlerischen Aspekt.



Eigene E-Mail-Adresse für Einsendungen

Für die Einsendung der Fotos und Geschichten hat Poings Pfarrer beim Landeskirchenamt eine eigene E-Mail-Adresse beantragt mit der offiziellen „elkb“-Bezeichnung für „Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern“. Nach kurzer Verwunderung und Nachfrage aus der Zentrale sowie anschließender Erläuterung durch Simonsen hat er sie bekommen: tattoo@elkb.de. Unter dieser Adresse können Bilder von Tattoos und die Geschichten, die unter die Haut gehen, geschickt werden.

