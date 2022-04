„Gewalt ist immer falsch!“: Bewegende und eindrucksvolle Gedenkfeier an Poinger Todeszug 1945

Von: Armin Rösl

Am 27. April wird in Poing der Opfer des Todeszuges gedacht. © Johannes Dziemballa

Wo in Poing heute die S-Bahn hält, stoppte 1945 ein Zug mit 3600 KZ-Häftlingen. Beim Fluchtversuch wurden viele von ihnen erschossen und verletzt. Jetzt war Jahrestag.

Poing – Als eine Schülerin aus einem Zeitzeugenbericht vorliest, dass der „Poinger Todeszug“ etwa 30 bis 40 Waggons lang war, in denen insgesamt rund 3600 vorwiegend jüdische KZ-Häftlinge eingepfercht waren, fährt im Hintergrund gerade eine S-Bahn ein. Für einen kurzen Moment verschmelzen Vergangenheit und Gegenwart und ein kalter Schauer fährt einem über den Rücken. Freilich hat eine S-Bahn nichts mit dem Häftlingstransport vom Ende des Zweiten Weltkriegs zu tun, dennoch war es ein bedrückender Zufall des Zusammenspiels.



Poing: Erinnerungen an Gräueltaten

Am 27. April 1945 stand an der Poinger Bahnstation der Häftlingstransport, der von Mühldorf nach Seeshaupt unterwegs war. Die Lok war defekt, diesen Umstand versuchten viele der ausgemergelten Insassen zur Flucht. Dabei wurden laut Berichten mindestens 50 Menschen von SS-Schergen erschossen, über 200 wurden verletzt und zurück in den Zug gezwängt, der seine Fahrt fortsetzte.



Auf der Südseite des S-Bahnhofs hat die Gemeinde Poing im Jahr 2010 ein Mahnmal (gestaltet vom hiesigen Künstler Karl Orth) aufgestellt, seitdem findet jedes Jahr zum Jahrestag eine Gedenkveranstaltung statt. Dies war wegen Corona in den vergangenen zwei Jahren nicht möglich, am Mittwoch kamen gut 100 Menschen zusammen.

Schülerinnen und Schüler des Arbeitskreises Politik und Zeitgeschichte vom Franz-Marc-Gymnasium Markt Schwaben ließen in einer szenischen Lesung mit Texten von Zuginsassen und Zeitzeugen die Stunden des 27. April 1945 lebendig werden. Das gelang ihnen auf sehr eindrucksvolle Weise, leider störten aber die fast im Minutentakt vorbeifahrenden Busse und Autos auf der Bahnhofstraße die durch die bewegende Schilderungen erzeugte intensive und zugleich bedrückende Stimmung unter den Bäumen am Mahnmal.



Bewegende Lesung von Gymnasiasten

Poings Bürgermeister Thomas Stark mahnte in seiner Rede, dass „Holocaust und Kriegsverbrechen nicht ausgeblendet werden dürfen“ und dass es wichtig sei, aus der Geschichte zu lernen. Dies gelte auch aktuell mit Blick auf den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, den er scharf verurteilte: „Wir gedenken heute auch der Opfer des menschenverachtenden Angriffs auf die Ukraine.“



Michael Simonsen, evangelischer Pfarrer, appellierte, dass „die Welt, in der wir leben, offen und tolerant“ sein solle. Sein einfacher Wunsch: „Friedlich miteinander leben“. Gleiches sagte Poings katholischer Pfarrer Philipp Werner und rief mit eindringlichen Worten: „Gewalt ist immer falsch! Ausgrenzung ist immer falsch!“



Appelle von Bürgermeister und Pfarrern

Am Mahnmal sind für die nächsten zwei Wochen Schautafeln aufgestellt, die über den „Poinger Todeszug“ informieren. Dieser hatte zum Ende des Zweiten Weltkriegs KZ-Häftlinge von Mühldorf nach Seeshaupt transportiert. In Viehwaggons waren die Gefangenen eingepfercht, etwa 60 Menschen pro Wagen. In Poing musste der lange Zug wegen eines Lokschadens halten.



Einer der Insassen war Max Mannheimer, der den Holocaust und den Todeszug überlebt hat. Bis zu seinem Tod im Jahr 2016 war Mannheimer öfter in Poing, sowohl bei den Gedenkveranstaltungen als auch bei Vorträgen in Schulen. Zur Gedenkfeier am Mittwoch war seine Tochter Eva Faessler nach Poing gekommen. Am Samstag zeigt die Aktionsgruppe Respekt@Poing im Bürgerhaus (das nach Max Mannheimer benannt ist) den Film „Der weiße Rabe“ über das Leben Mannheimers. Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Mit dabei ist Regisseurin Carolin Otto, die nach dem Film für Fragen und Gespräche zur Verfügung steht.

