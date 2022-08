Gewerbeverband Poing: Vorstand dringend gesucht! Mitgliederversammlung abgesagt

Von: Armin Rösl

Gründungsmitglied Günter Furtner (2.v.li.) bei der Eröffnung eines Poinger Marktsonntages. © Reinhold Petrich

Es ist paradox: Der Gewerbeverband Poing hat in den vergangenen Monaten einige neue Mitglieder gewonnen - die Vorstandsämter aber sind verwaist. Niemand will Führungsaufgaben übernehmen.

Poing – Den Gewerbeverband Poing plagen Nachwuchssorgen im Vorstand. Obwohl der Verband selbst in den vergangenen Monaten neue Mitglieder (sprich: Betriebe) hinzugewonnen hat, sind die Führungsposten verwaist. Zur Jahreshauptversammlung kam keiner der über 60 Mitglieder, weshalb das Treffen inklusive Wahl der Vorstandsämter abgesagt werden musste. „Ist das nicht zum Weinen??“, schreibt Günter Furtner in einem offenen Brief und Aufruf an alle Poinger Gewerbetreibende.

Ist das nicht zum Weinen??

Furtner ist 74 Jahre, hat 1995 den Gewerbeverband Poing mitgegründet und ist seit dem im Vorstand tätig. Die vergangenen Jahre eher unfreiwillig, da sich niemand anderer gefunden hatte. Kurzzeitig gab es einen neuen Vorsitzenden, der allerdings kurze Zeit später nicht nur Poing, sondern Deutschland den Rücken gekehrt und ins Ausland gezogen ist. Also hieß es wieder: „Am Ende bleibt alles am Furtner hängen“, wie es Günter Furtner selbst mit einem leicht quälenden Lächeln sagt. Dazu gehören die beiden verkaufsoffenen Sonntage (Frühjahrs- und Herbstmarkt), die der Gewerbeverband seit jeher zusammen mit der Gemeinde Poing organisiert, und der im Dezember 2021 eingeführte Poing-Gutschein. Im Zuge dessen erhielt der Gewerbeverband auch neue Mitgliedsbetriebe.

„Aber der Gewerbeverband ist kein Selbstläufer“, sagt Günter Furtner. Es brauche Menschen an der Spitze, die als Vorstandsmitglieder Verantwortung, Koordination und Organisation übernehmen. Er selbst sowie seine beiden bisherigen Stellvertreter seien schon länger zu alt dazu, weshalb er gezielt auf Nachwuchssuche ist, erzählt der 74-Jährige. „Das können auch Mitarbeiter aus Mitgliedsbetrieben sein, es müssen nicht deren Chefs sein“, sagt er. Sein Ziel sei es, den Vorstand zu verjüngen und damit den Gewerbeverband am Leben zu halten. „Den Ortsverband auflösen, ist keine Option“, betont er. Eine Vertretung des örtlichen Gewerbes in der Gemeinde sei wichtig.



Poing: Interessenten können sich bei Furtner melden

„Wir wären ein durchaus potenter Ortsverband mit ausreichend Mitteln und Ideen, um Poing zu einer lebendigen Einkaufsstadt zu entwickeln und Events wie unsere Marktsonntage weiter auszubauen“, schreibt Furtner am Ende des offenen Briefs – und fügt diesem Satz die Frage hinzu: „Wäre das eine spannende Aufgabe für Sie?“



Wer Interesse daran hat, kann sich per E-Mail bei Günter Furtner melden: guenter.furtner@gv-poing.de.

