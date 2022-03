Gleich zweimal laufen in Poing Schüler für die Ukraine

Von: Armin Rösl

Viele Eltern haben die Schüler angefeuert. © Armin Rösl

Der erste von zwei Schüler-Spendenläufen in Poing für die Ukraine hat am Mittwochvormittag stattgefunden. Der zweite folgt diesen Freitag, 25. März.

Poing - Alle rund 270 Kinder der Poinger Grundschule am Bergfeld haben am gestrigen Mittwochvormittag für den guten Zweck gesportelt: Beim Spendenlauf um das Schulgelände zugunsten von Flüchtlingen und Kriegsopfern der Ukraine. Zahlreiche Eltern feuerten die Schülerinnen und Schüler an, die pro Runde einen zuvor freiwillig vereinbarten Spendenbetrag bekommen haben. Die Gesamtsumme steht noch nicht fest.

Der nächste Spendenlauf ist schon diesen Freitag, 25. März: ab 13.30 Uhr laufen im Stadion des Sportzentrums die Realschülerinnen und -schüler. Hierzu sind alle Bürgerinnen und Bürger zum Anfeuern und Mitspenden eingeladen.

