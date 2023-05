Gold für Poing: Canon erhält Urkunde von Umweltministerium

Von: Armin Rösl

Teilen

„Auszeichnung in Gold“ steht auf der Urkunde, die Umweltminister Thorsten Glauber an Harald Metzger und Herbert Frodl (v.li.) von Canon Poing überreicht hat. © Astrid Schmidhuber

Der Druckmaschinenentwickler und -hersteller Canon Production Printing in Poing hat vom bayerischen Umweltministerium eine Gold-Urkunde erhalten. Für jahrelanges Engagement Umwelt- und Klimaschutz.

Poing – Canon Production Printing Germany GmbH (vormals Océ) in Poing engagiert sich seit vielen Jahren mit zahlreichen Maßnahmen im Bereich Umwelt- und Klimaschutz. Zum Beispiel durch Verwendung und Förderung nachhaltiger Energie mit dem Aufbau einer Photovoltaikanlage, den E-Ladestationen, durch fortlaufende Optimierung und Modernisierung der Gebäudetechnik mit Wärmerückgewinnung, Wärmepumpen etc., aber auch durch Förderung der Biodiversität am Standort mit Blühwiesen und Nisthilfen. So steht es in einer jetzt von Canon Poing veröffentlichten Pressemitteilung. Aus aktuellem Anlass: Canon Poing hat vom bayerischen Umweltminister Thorsten Glauber eine Gold-Urkunde erhalten für die langjährige Teilnahme am Umwelt- und Klimapakt Bayern. „Dies gibt uns die Möglichkeit, gemeinsam in Netzwerken mit anderen Unternehmen voneinander zu lernen, aber auch anderen mit unseren Erfahrungen zu helfen“, heißt es in der Unternehmensmitteilung.



Eigenen Angaben zufolge verfügt Canon Poing mit der 30.000 Quadratmeter großen Photovoltaikanlage (auf den Dächern des Unternehmens) über eine der größten in Deutschland. Des Weiteren biete Canon kostenlose E-Ladestationen für Elektro-Bikes, -Roller und -Autos der Belegschaft an und fördere Biodiversität mit Blühwiesen auf dem eigenen Gelände.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)

Weitere Initiativen, die der Druckmaschinenentwickler und -hersteller für den Standort Poing auflistet: Energieeinsparung für die Heizung durch Wärmerückgewinnung aus Geothermie, Energieeinsparung für die Kühlung durch Grundwassernutzung statt Strom, jährliche Reduzierung des Energie- und Ressourcenverbrauchs für Fertigung, Logistik, Vertrieb und Administration.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.