Graffiti-Projekt und mehr: Anmeldung für Osterferienprogramm Poing läuft

Von: Armin Rösl

In den Osterferien gibt es in Poing unter anderem ein Graffiti-Projekt. © Privat

Die Anmeldung für das Osterferienprogramm der Gemeinde Poing ist freigeschaltet. Unter anderem gibt‘s Graffiti-Projekt, Schattentheater und Skateboardkurse.

Poing – Graffiti-Projekt, Schattentheater, Malkurse, Skateboardkurse: Das und mehr bietet die Gemeinde Poing in ihrem Ferienprogramm für die Osterferien an. Die Anmeldung auf ferien.poing.de ist ab sofort möglich; hier sind auch die jeweiligen Teilnahmegebühren aufgelistet. Auf der Internetseite steht auch das komplette Programm, das unter dem Motto „Kunst und Kultur“ steht.



Es gibt ein- und mehrtägige Kurse. Das Graffiti-Projekt (für Kinder ab zwölf Jahren) beispielsweise dauert vier Tage und startet am Montag, 3. April. An mehreren Tagen findet ein Ebru-Workshop statt. Ebru ist die Kunst des Malens auf dem Wasser, heißt es in der Ankündigung.

Bei Fragen zum Osterferienprogramm können sich Eltern ans Referat Generationen und Bildung (Friedensstraße 3a) wenden, Telefon (08121) 9794-421 bzw. -403; oder per E-Mail an generationen@poing.de. Büro-Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8 bis 12.30 Uhr, Donnerstag zusätzlich von 14 bis 18 Uhr.

