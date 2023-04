Graffiti-Workshop: Kinder und Jugendliche gestalten Unterführung in Poing neu

Von: Armin Rösl

In den Tagen vor Ostern haben Kinder und Jugendliche die Unterführung zwischen Bürgerhaus und Pfarrkirche in Poing besprüht und bemalt. Ganz legal.

1 / 10 Bei einem Graffiti-Workshop haben 11- bis 13-Jährige die Unterführung neu gestaltet. © Armin Rösl

Poing - Poing – „Poing Underground“ ist Geschichte: Das alte Graffito mit weiteren Motiven und Farben rundherum an den Wänden der Fuß- und Radunterführung unter der Gruber Straße (bei der Pfarrkirche) gibt es nicht mehr. Auch die zahlreichen Schmierereien drumherum, die im Laufe der Jahre hinzugekommen waren. Seit Donnerstag glänzt die Unterführung in neuen Farben, mit neuen Motiven und Schriftzügen: ein Vulkan, ein Strand, eine „Love Plaza“, eine Tempellandschaft und mehr.



Poing: Workshop mit 15 Kindern und Jugendlichen

15 Kinder und Jugendliche im Alter von 11 bis 13 Jahren haben die Unterführung neu gestaltet. Gesprüht und bemalt, ganz legal. Der Graffiti-Workshop, den Jugendpflegerin Julia Stark im Osterferienprogramm angeboten hat, war binnen kurzer Zeit ausgebucht. Unter Anleitung des freiberuflichen Graffiti-Künstlers Benjamin Calliari-Herzberg (Mitglied des Münchner Künstlerkollektivs „Blauer Vogel“) haben die Mädchen und Buben der Unterführung einen tollen Anstrich verpasst.



Graffiti-Künstler leitet Projekt

Der Workshop dauerte von Montag bis Gründonnerstag, zunächst stand Theorie auf dem Programm. Was ist überhaupt ein Graffiti? Warum ist es illegal und warum ist das, was die Kinder und Jugendlichen hier in Poing tun, legal? Welche Strafen drohen für illegale Graffiti? Was ist Kunst, wie geht überhaupt Graffiti-Kunst? Wie bereitet man Motive vor? Wie kommen sie an die Wand? Fragen über Fragen, auf die es beim Workshop Antworten gab. Und die in die Tat umgesetzt wurden. In Skizzen zeichneten die Ferienprogrammteilnehmer ihre Motive auf Papier, diskutierten mit Benjamin Calliari-Herzberg, ob das passt oder ob was geändert werden sollte, und schnitten Schablonen aus. Das war Montag und Dienstag im Bürgerhaus, das sich gegenüber der Kirche, auf der anderen Seite der Unterführung, befindet.



Zwei Tage Theorie, zwei Tage Praxis

Am Mittwoch ging es an den Tatort. Zunächst überstrichen die Kinder und Jugendlichen mit Malerfarbe und -rollen die alten Motive. Nachdem die Hintergrundfarben getrocknet waren, ging es am Donnerstag an die Details. Konstantin (12) beispielsweise sprühte einen Vulkan, der gleichaltrige Jasper einen Schriftzug. Andere gestalteten die Ecke bei der Pfarrkirche als „Love Plaza“.



Wer wo was malt und sprüht, hatte der Kursleiter zuvor mit den Teilnehmern abgesprochen und sie entsprechend eingeteilt. Herausgekommen ist ein farbenfrohes und, im Vergleich zum Vorgänger, nicht mehr ganz so wildes Graffiti, das sich sehen lassen kann und auf das die jungen Künstlerinnen und Künstler zurecht stolz sind. „Mega!“, „voll!“, „super!“ lauten drei Antworten auf die Frage, ob der Workshop Spaß gemacht habe.

Im Sommer 2009 wurde „Poing Underground“ ebenfalls in einem Workshop an die Wände gesprüht. 14 Jahre später haben sich jetzt andere Kinder und Jugendliche verewigt. Ein tolles Projekt, das durchaus auch an der großen, grauen Bahnunterführung seine Berechtigung hätte. Die aber ist und bleibt auf Wunsch des Gemeinderates kahl und langweilig. Und wurde jetzt zum zweiten Mal Ziel von illegalen Schmierereien.



Poing: Unbekannter beschmierte Bahnunterführung

Am Wochenende vor dem Start des Graffiti-Workshops hat ein bislang unbekannter Täter die Unterführung am S-Bahnhof mit Schriftzügen verunstaltet. Die Gemeinde Poing hat Anzeige erstattet.



Als die Kinder und Jugendlichen des Workshops in der etwa 300 Meter in Richtung Norden entfernten Unterführung fertig waren und ihr farbenfrohes Werk betrachteten, gingen zwei ältere Frauen vorbei. „Schade um die viele Mühe“, sagte eine der beiden zur anderen: „In ein paar Tagen werden bestimmt irgendwelche Deppen auch hier rumgeschmiert haben.“ Hoffentlich bewahrheitet sich dieser Satz nicht.

