Großbaustelle der Staatsoper in Poing: 140 Meter lange, 30 Meter breite und 20 Meter hohe Lagerhalle

Baumaßnahme

Mitte 2023 soll in Poing die neue große Lagerhalle der Bayerischen Staatsoper fertig sein. Der erste Bauabschnitt des 35-Millionen-Projekts ist jetzt vollendet.

Poing – Ein zusammenhängendes, riesiges Regalsystem für die übergroßen Bühnenbilder und die unzähligen Requisiten der Bayerischen Staatsoper: Das soll mit dem Erweiterungsbau der Dekorationslagerhalle an der Gruber Straße in Poing Wirklichkeit werden. 16 Monate nach dem Spatenstich hat das für den Neubau verantwortliche Staatliche Bauamt Rosenheim eine Zwischenbilanz veröffentlicht: „Der Rohbau des Kellers ist inzwischen fertig, fest verschlossen mit einer Bodenplatte aus wasserundurchlässigen Beton.“

Leiter des Projektteams ist Günter Gebauer, er erläutert: „Zwei Lagerhallen gibt es für die Staatsoper in Poing bereits. Dort kommen täglich mehrmals die Lastwagen der Bayerischen Staatsoper an. Sie holen die großen Gitterboxen mit Requisiten und Bühnenbildern, die in München für die Aufführungen gebraucht werden, ab und stellen die, die nicht gebraucht werden, ein. Die neue Halle erweitert diese beiden bestehenden Lagerhallen, dank der eigenes konzipierten Durchlieferung, zu einem gemeinsamen riesigen Regalsystem.“ Die Ausmaße der neuen Dekorationslagerhalle gibt das Staatliche Bauamt wie folgt an: rund 140 Meter lang, über 30 Meter breit und etwa 20 Meter hoch.



Poing: 140 Meter lang, 30 Meter breit, 20 Meter hoch

Im Keller würden später weitere Lagerflächen entstehen, vor allem sei hier aber die komplette Technik der Dekorationslagerhalle untergebracht: die Elektroanlage, die Lüftungs- und die zentrale Sprinkleranlage. Gebauer: „Für die Sprinkleranlage ist im Keller ein riesiger Wassertank vorgesehen. Daraus speist sich im Falle des Falles die Sprinkleranlage für alle drei Gebäude – also für die beiden Bestandshallen und für die neue Halle.“



Natürlich sei auch der Keller zum Ein- und Ausladen für die bekannten weißen Lastwagen der Bayerischen Staatsoper anfahrbar. „Die Lkw fahren rückwärts an die Halle an und auf einen Lastenaufzug, der sie mittels Hydraulik in den Keller bringt. Unten angekommen können dann die Lkw be- und entladen werden.“

Während im Keller die Arbeiten der Lüftungsbauer und der Sprinklerbauer bald beginnen, laufen im Erdgeschoss die Vorbereitungen für den Stahlbau, der auf die Bodenplatte gesetzt wird, teilt das Staatliche Bauamt Rosenheim mit. Ab Anfang Dezember soll damit begonnen werden. „Wir bauen hier ein Hochregallager in Silobauweise. Das heißt, dass hier im Grunde Stück für Stück Lagerfläche übereinandergesetzt wird. Das Besondere daran ist, dass das Regalsystem selbst später die tragende Struktur des Gebäudes sein wird“, erklärt Günter Gebauer.



Poing: Fertigstellung Mitte 2023

Fünf Ebenen wird die spätere Dekorationslagerhalle haben und Platz für weitere rund 450 der 10 mal 2,5 Meter großen Gitterboxen der Bayerischen Staatsoper bieten. Ein Regalbediengerät werde die automatisierte Einlagerung der Gitterboxen in die Ebenen des Hochregallagers übernehmen, bis sie wieder in der Maximilianstraße in München gebraucht werden.



Die genehmigten Kosten belaufen sich laut Staatlichem Bauamt auf insgesamt rund 35 Millionen Euro. Diese trage das bayerische Wissenschaft- und Kunstministerium. Beim Spatenstich Anfang Juli 2021 sagte die Leitende Baudirektorin Doris Lackerbauer vom Staatlichen Bauamt Rosenheim, dass die Halle Mitte 2023 fertig sein werde.

