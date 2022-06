Große Nachfrage an sozialem Wohnungsbau in Poing: 449 Bewerber für 60 Wohnungen

Von: Armin Rösl

Die ersten EOF-Mietwohnungen werden im Herbst fertiggestellt sein. © Johannes Dziemballa

Für die ersten 60 staatlich geförderten Mietwohnungen in Poings Lerchenwinkel sind 449 Bewerbungen eingegangen. Im Neubaugebiet entstehen insgesamt ca. 300 günstige Mietwohnungen.

Poing – In Poings Neubaugebiet Lerchenwinkel entstehen derzeit die ersten 60 von insgesamt 300 geplanten EOF-Wohnungen. Mietwohnungen, die nach dem Einkommen der Mieter orientiert staatlich gefördert (EOF) werden, sodass die Miete deutlich (mit zwischen sechs bis acht Euro pro Quadratmeter) unter dem Marktpreis (rund 15 Euro) liegt.



Poing: Miete gut die Hälfte vom Marktpreis

Für den sozialen Wohnungsbau muss man sich bewerben, laut Bürgermeister Thomas Stark sind für die ersten 60 Einheiten 449 Bewerbungen eingegangen, die Bewerbungsphase ist abgeschlossen. Die Vergabe der Wohnungen erfolgt in Abstimmung durch das Landratsamt Ebersberg, die entsprechenden Bauträger und die Gemeinde Poing. „Mitte Juni beginnen die Sondierungen und eine erste Vorauswahl“, so Stark.

Bauträger der ersten 60 Wohnungen ist die Südhausbau, die Fertigstellung ist für Herbst geplant. In den nächsten Jahren folgen laut Bürgermeister die weiteren EOF-Einheiten durch die Gemeinde Poing sowie die GWG Städtische Wohnungsgesellschaft München und die Münchner Wohnungsbaugesellschaft GEWOFAG.



Sozialer Wohnungsbau in Poing hat lange Tradition

Der soziale Wohnungsbau hat in der Gemeinde Poing eine lange Tradition und ist in den Verträgen mit der Arbeitsgemeinschaft der Bauträger und Investoren (ARGE) am Bergfeld festgehalten. So entstanden bereits in den Neubaugebieten Seewinkel und Lerchenwinkel EOF-Wohnungen, ebenso in den Quartieren zuvor in Poing-Nord. Um Menschen die Möglichkeit auf sogenannten „bezahlbaren Wohnraum“ zu bieten. Für die bis dato letzten errichteten 33 Mietwohnungen der Südhausbau an der Bergfeldstraße waren 199 Bewerbungen eingegangen. Die Mieter zogen dort Anfang 2021 ein.



Poing: Nachfrage an günstigen Mietwohnungen ist riesig

Wie Bürgermeister Thomas Stark berichtet, sind einige der Bewerberinnen und Bewerber für die ersten 60 Wohnungen im Lerchenwinkel in sozialen oder gemeinnützigen Berufen tätig, beispielsweise als Seniorenpflegekraft oder als Erzieherin/Betreuer in Kindertagesstätteneinrichtungen. Bürgerinnen und Bürger, die sich die normale Miete nicht oder nur schwer leisten können.



Das Neubaugebiet Lerchenwinkel hat eine Größe von 28,9 Hektar (entspricht etwa 41 Fußballfeldern) und wird nördlich der Bergfeldstraße in die Höhe gezogen. In dem Quartier entsteht Wohnraum für etwa 2000 Menschen, dazu ein Gymnasium (Baustart noch ungewiss); außerdem ist eine Kindertagesstätte vorgesehen. Des Weiteren wird der Bergfeldpark in den Lerchenwinkel erweitert.

