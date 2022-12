Großer Scheck für Pumptrack Poing

Von: Armin Rösl

Scheckübergabe im Bauzentrum Poing. © Johannes Dziemballa

Wenn nächstes Jahr in Poing die neue Pumptrack-Anlage eröffnet wird, hat das Bauzentrum einen Teil zur Finanzierung beigetragen: Bayerns größte Eigenheimausstellung hat 3000 Euro gespendet.

Poing – Das Bauzentrum Poing in Grub unterstützt den Bau der Pumptrack-Anlage mit 3000 Euro. Der Parcours wird auf der Fläche hinter dem Volksfestplatz und Baubetriebshof gebaut, direkt am Bahndamm. Laut Bürgermeister Thomas Stark investiert die Gemeinde rund 250.000 Euro für die Realisierung. Gebaut werden soll der Pumptrack im Frühjahr, sodass spätestens im Sommer die Anlage zur Verfügung steht.

Seit zwölf Jahren verzichtet das Bauzentrum bereits auf einen Weihnachtsbaum und unterstützt stattdessen zusammen mit der Ausstellungsgesellschaft Eigenheim & Garten ein gemeinnütziges Projekt in der Gemeinde Poing.



Bauzentrum Poing: Spende statt Weihnachtsbaum

Der Bau des Bike-Parks geht auf eine Petition Poinger Jugendliche zurück, die sich den sportlichen Fahrrad-Parcours als Freizeiteinrichtung wünschten. Initiatoren der Petition im Frühjahr 2020 waren Quirin Halbeck und Timon Kopatzki.



Bürgermeister Thomas Stark unterstützte das Vorhaben von Anfang an und konnte nach intensiver Suche ein geeignetes Gelände finden. Das Grundstück, auf dem sich noch ein Acker befindet, hat die Gemeinde von der Deutschen Bahn gepachtet – zunächst für zehn Jahre. Neben dem Pumptrack wird noch ein Jugendtreff eingerichtet, die Container hierfür stehen bereits am Rande des Volksfestplatzes. Des Weiteren wird, auf der anderen Seite, Richtung Tennisanlage, ein zusätzlicher Tennisplatz für den TC Rot-Weiß gebaut.



Vorentwurf von Poings Pumptrack. © Johannes Dziemballa

In Zusammenarbeit mit dem Jugendreferat und dem Leiter des Sachgebiets Pädagogik, Thorsten Gürntke, konnten die Jugendlichen in den vergangenen Monaten ihre kreativen Ideen ganz konkret in den Planungsprozess einfließen lassen. Die Ergebnisse und ein erster Vorentwurf wurden Anfang Oktober bei einer Infoveranstaltung im Jugendzentrum präsentiert.

Auf einem Rundkurs in Form einer großen, auf einer Seite gequetschten 8 wird es zwei Elemente geben: einen Rundkurs mit entsprechenden Kurven sowie die Möglichkeit, an einer Stelle abzubiegen in eine „Jump-Line“, wo auf gerader Strecke Sprungelemente (bis zu 1,20 Metern Höhe) befahren werden können.



Pumptrack Poing wird im Frühjahr gebaut

50 Meter lang und 22 Meter breit ist die Fläche, die für den Pumptrack zur Verfügung steht. Die Bahn selbst werde auf einer Länge von etwa 45 Metern errichtet, erläuterte der Planer, Nikolaus Hummel vom Büro X3-Architekten (Markt Schwaben), in der Infoveranstaltung. Die Bahn werde aus Asphalt sein, die Startrampe etwa einen Meter hoch. Hummel sprach von einer „anspruchsvollen Anlage“.

„Ich freue mich über dieses Leuchtturm-Projekt, bei dem die Jugendlichen ihre Gemeinde aktiv mitgestalten und bedanke mich ganz herzlich beim Bauzentrum Poing und seinem Team für die Unterstützung“, sagte Bürgermeister Stark bei der Scheckübergabe. Dr. Reinhard Pfeiffer, Geschäftsführer der Messe München, zu der das Bauzentrum gehört: „Wir freuen uns, den Spaß und die Leidenschaft für das Fahrrad als Sportgerät und Fortbewegungsmittel an der Basis unterstützen zu können.“ Andreas Speer, Geschäftsführer der Ausstellungsgesellschaft Eigenheim und Garten, fügte hinzu: „Die eigenen vier Wände als Zuhause und Heimat sind wichtig. Aber natürlich gehört die Umgebung des Eigenheims zur Lebensqualität mit dazu. Deshalb unterstützen wir das Freizeitangebot für Jugendliche sehr gerne.“

